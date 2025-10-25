Η Καλαμάτα στις 5 αυθεντικές ήσυχες γαστρονομικές πόλεις της Ευρώπης

Ως μία από τις πέντε πιο αυθεντικές ήσυχες γαστρονομικές πόλεις της Ευρώπης αναδείχθηκε η Καλαμάτα, σύμφωνα με έρευνα του βρετανικού ταξιδιωτικού οργανισμού Saga Holidays, που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο holiday.saga.co.uk .

Η έρευνα ανέλυσε πάνω από 5.000 εστιατόρια σε 125 ευρωπαϊκές πόλεις, με βάση τις διαδικτυακές αξιολογήσεις των επισκεπτών και τις αναφορές σε λέξεις όπως «παραδοσιακό» και «αυθεντικό». Σκοπός ήταν να αναδειχθούν οι πόλεις που προσφέρουν αυθεντικές γεύσεις μακριά από τα τουριστικά πλήθη.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το Ηράκλειο της Κρήτης βρέθηκε στην κορυφή με συνολική βαθμολογία 91/100, ενώ στις πρώτες θέσεις κατατάχθηκαν επίσης η Βίλα Νόβα ντε Γκάια (Πορτογαλία), η Πούλα (Κροατία), η Θεσσαλονίκη και η Καλαμάτα. Όπως επισημαίνει το δημοσίευμα, η κατάταξη αυτή «αναδεικνύει την Ελλάδα ως τον ιδανικό προορισμό για μια πιο ήσυχη γαστρονομική απόδραση».

Για την Καλαμάτα, η Saga Holidays σημειώνει ότι πρόκειται για πόλη όπου η παράδοση και η τοπική κουζίνα παραμένουν ζωντανές, με χαρακτηριστικά πιάτα τις χορτόπιτες και τα λαλάγγια, ενώ το ελαιόλαδο και οι ελιές Καλαμών αποτελούν τη βάση της τοπικής γεύσης.

Η Saga Holidays είναι μέρος της Saga plc, εταιρείας η οποία εξειδικεύεται σε προϊόντα και υπηρεσίες για άτομα άνω των 50 ετών στο Ηνωμένο Βασίλειο