Ένωση Συλλόγων Γονέων Καλαμάτας: Ιστορικός περίπατος και μνήμες από την Κατοχή

Μεγάλη ανταπόκριση και συμμετοχή είχε ο ιστορικός περίπατος που διοργάνωσε την περασμένη Κυριακή η Ένωση Συλλόγων Γονέων Καλαμάτας για την περίοδο της γερμανικής κατοχής και της εθνικής αντίστασης στην Καλαμάτα.

Πολλοί γονείς με τα παιδιά τους βρέθηκαν το πρωί στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας και ξεναγήθηκαν σε σημαντικά τοπόσημα της πόλης από τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Ηλία Μπιτσάνη, ο οποίος αναφέρθηκε με γλαφυρό τρόπο στα γεγονότα που σημάδεψαν τον τόπο εκείνη τη “μαύρη” εποχή.

Σταθμοί του ιστορικού περιπάτου ήταν η πλατεία της Καλαμάτας απέναντι από το Πνευματικό Κέντρο, η πλατεία Οθωνος που ο κ. Μπιτσάνης μίλησε για το μπλόκο και τις εκτελέσεις πατριωτών που έγιναν τον Φεβρουάριο του 1944 από τους Γερμανούς κατακτητές και τους Ελληνες συνεργάτες τους και η γέφυρα της Σπάρτης.

Αναφορά έγινε στην απελευθέρωση της πόλης και στις πάνω από 1.000 εκτελέσεις πατριωτών που έγιναν το 1943 και το 1944 από τους Γερμανούς

και από τα τάγματα ασφαλείας.

Οσοι βρέθηκαν στον ιστορικό περίπατο της Κυριακής έμαθαν ιστορικά γεγονότα άγνωστα για τους περισσότερους, με την Ένωση Συλλόγων Γονέων Καλαμάτας να αναφέρει χαρακτηριστικά “η μεγάλη συμμετοχή, αλλά και τα λόγια που ανταλλάξαμε μετά το πέρας του περιπάτου δείχνουν ότι η πόλη μας διψά για τέτοιες πρωτοβουλίες, δεν θέλει να ξεχάσει, θέλει να κρατήσει άσβεστη την συλλογική μνήμη.

Θα συνεχίσουμε, λοιπόν, αντίστοιχες πρωτοβουλίες και σε άλλους ιστορικούς σταθμούς της πόλης και της πατρίδας μας, έχοντας την πεποίθηση ότι η γνώση της ιστορίας και τα διδάγματά της είναι ένα από τα καλύτερα όπλα, για να μη ζήσει ποτέ ξανά αντίστοιχα εγκλήματα η ανθρωπότητα”.

Κ.Ηλ.