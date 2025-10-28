Κυπαρισσία: Εκδήλωση μνήμης για την Ελληνίδα Μητέρα Ελένης Ιωαννίδη

Τη μνήμη της Ελληνίδας Μητέρας του έπους του 1940 Ελένης Ιωαννίδη τίμησαν τη Δευτέρα το πρωί στη Κυπαρισσία, στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για την 28η Οκτωβρίου 1940.

Στο άγαλμα της Ελένης Ιωαννίδη, που βρίσκεται στην οδό Αθανασίου Ιωαννίδη τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη της όπως και των άλλων πεσόντων γυναικών από βομβαρδισμό. Να σημειωθεί ότι η Ελένη Ιωαννίδη έχει χαρακτηριστεί σύμβολο της Ελληνίδας μάνας στο έπος του ‘40, καθώς παρότι είχε χάσει ένα παιδί της στον πόλεμο, σε τηλεγράφημά της στον πρωθυπουργό Αλέξανδρο Κορυζή ανέφερε:

«Προς τον Πρόεδρον της Κυβερνήσεως κ. Αλ. Κορυζήν

Ο υιός μου Ευάγγελος Ιωάννου Ιωαννίδης απωλέσθη εις τας επιχειρήσεις της Κλεισούρας. Παρήγγειλα εις τους τέσσαρας ήδη υπηρετούντας Χρήστον, Κώσταν, Γεώργιον και Νίκον Ιωάννου Ιωαννίδην να εκδικηθώσιν τον θάνατον του αδελφού των.

Κρατώ εις εφεδρείαν άλλους τέσσαρας Πάνον, Αθανάσιον, Γρηγόριον και Μενέλαον Ιωάννου Ιωαννίδην, κλάσεων 1917 και νεωτέρων.

Παρακαλώ κληθώσιν ονομαστικώς και ούτοι εις πάσαν περίπτωσιν ανάγκης της πατρίδας ή τυχόν απωλείας ετέρου τέκνου μου προς εκδίκησιν εχθρού.

Γνωρίσατε βασιλέα μας ότι ύστατον επιφώνημά μου θέλει είναι:

Ζήτω η Πατρίς!».

Στεφάνια στη μνήμη τους κατέθεσαν ο Δήμαρχος Τριφυλίας Γιώργος Λεβεντάκης, ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς, η τρισέγγονη της Άννα, η μαθήτρια Φωτεινή Φλέσσα από το 1ο Δημοτικό Σχολείο, η μαθήτρια Αναστασία Κοροβέση από το 2ο Δημοτικό Σχολείο. Τιμές απέδωσε η Δημοτική φιλαρμονική Κυπαρισσίας.

