Ιστορικός περίπατος από την ομάδα "Πάμε βόλτα"

Οι συμμετέχοντες περιηγήθηκαν σε σημαντικά σημεία της πόλης, γνωρίζοντας γεγονότα και πρόσωπα της περιόδου της Κατοχής. Μέσα από ερωτήματα και αφηγήσεις, αναζήτησαν τα ίχνη της ιστορίας στους δρόμους της Καλαμάτας, όπως: πού στεγαζόταν το Ιταλικό Φρουραρχείο και η Καραμπινερία, για ποιο λόγο κάλεσε ο Ιταλός φρούραρχος τις αρχές της πόλης στο Τριανόν, τι συνέβη στον «Έσπερο» στις 23/11/1942, γιατί έγινε το συλλαλητήριο με τους τρεις νεκρούς στην πλατεία το καλοκαίρι του 1943, σε ποιο σημείο πυροβολήθηκε ο Γερμανός στρατιώτης και ποια αντίποινα ακολούθησαν, τι ιδιαίτερο συνέβη έξω από το Δημαρχείο τον Φεβρουάριο του 1944, πού απαγχονίστηκε από τους Γερμανούς ο Ηλίας Βασιλόπουλος, με ποια αφορμή επισκέφθηκε η Παλλαϊκή Επιτροπή Καλαμών το Γερμανικό Φρουραρχείο, ποιο φαρμακείο χορηγούσε δωρεάν φάρμακα στους άπορους, σε ποιο κτήριο στεγαζόταν η Γκεστάπο και από πού παρέλαβαν οι συγγενείς των 149 εκτελεσθέντων τον ρουχισμό τους.