Επίσκεψη Πτωχού στην "Κιβωτό του Κόσμου" Καλαμάτας

Κατά την επίσκεψη πραγματοποιήθηκε συζήτηση με τα παιδιά της δομής, με αντικείμενο την καθημερινότητά τους, το σχολείο και τις προσδοκίες τους για το μέλλον. Στη συνέχεια ο περιφερειάρχης είχε συνάντηση με τους υπεύθυνους της Κιβωτού, όπου συζητήθηκαν οι ανάγκες της δομής και οι δυνατότητες στήριξής της από την Περιφέρεια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο περιφερειάρχης τόνισε ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα συνεχίσει να στηρίζει δράσεις που αφορούν την προστασία και τη φροντίδα των παιδιών, με στόχο τη διασφάλιση σταθερών συνθηκών διαβίωσης και ίσων ευκαιριών.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με ανταλλαγή ευχών ενόψει της νέας χρονιάς.