eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2025 10:06

Επίσκεψη Πτωχού στην "Κιβωτό του Κόσμου" Καλαμάτας

Γράφτηκε από την

Επίσκεψη Πτωχού στην &quot;Κιβωτό του Κόσμου&quot; Καλαμάτας

Premium Strom

 

Την Κιβωτό του Κόσμου Καλαμάτας «Κωνσταντίνος Ι. Καρέλιας» επισκέφθηκε χθες ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός.

Κατά την επίσκεψη πραγματοποιήθηκε συζήτηση με τα παιδιά της δομής, με αντικείμενο την καθημερινότητά τους, το σχολείο και τις προσδοκίες τους για το μέλλον. Στη συνέχεια ο περιφερειάρχης είχε συνάντηση με τους υπεύθυνους της Κιβωτού, όπου συζητήθηκαν οι ανάγκες της δομής και οι δυνατότητες στήριξής της από την Περιφέρεια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο περιφερειάρχης τόνισε ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα συνεχίσει να στηρίζει δράσεις που αφορούν την προστασία και τη φροντίδα των παιδιών, με στόχο τη διασφάλιση σταθερών συνθηκών διαβίωσης και ίσων ευκαιριών.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με ανταλλαγή ευχών ενόψει της νέας χρονιάς.

 

Κατηγορία Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις