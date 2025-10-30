Καλαμάτα: Ολοκληρώθηκε η ανάπλαση στην οδό Γιατράκου

Ολοκληρώθηκε η ανάπλαση στην οδό Γιατράκου, στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας και παραδόθηκε στην κυκλοφορία, κανονικά πλέον, η οδός Σιδηροδρομικού Σταθμού μέχρι και την οδό Νέδοντος.

Οι εργασίες ανάπλασης συνεχίζονται στην οδό Χρυσάνθου Παγώνη, στο πρώτο της τμήμα από την Γιατράκου έως την οδό Μητροπέτροβα. Και για τον λόγο αυτό παραμένουν κλειστές η Χρ. Παγώνη και η Μητροπέτροβα.

Το έργο της ανάπλασης έχει δρόμο ακόμα, δυτικά της κεντρικής πλατείας, καθώς θα πρέπει να ολοκληρωθεί η Χρ. Παγώνη έως την Κεφάλα και να αναπλαστούν η Μητροπέτροβα και η Αντωνοπούλου.

Να υπενθυμίσουμε ότι για να ολοκληρωθεί το έργο των αστικών αναπλάσεων σε κεντρικούς δρόμους της Καλαμάτας που υλοποιείται με εργολαβία του Δήμου, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, θα πρέπει να αναπλαστούν ακόμα η Φραντζή, η Κεφάλα και η Νέδοντος έως την Κροντήρη.

Γ.Σ.