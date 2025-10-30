eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Νεάπολη: Για πρώτη φορά στην παρέλαση σπουδαστές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Λακωνίας

Νεάπολη: Για πρώτη φορά στην παρέλαση σπουδαστές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Λακωνίας

Στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Νεάπολη Βοιών συμμετείχαν φέτος για πρώτη φορά σπουδαστές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Λακωνίας.

Με ανακοίνωσή του ο δήμαρχος Μονεμβασιάς Ηρακλής Τριχείλης τονίζει ότι "η παρουσία τους αποτέλεσε σημαντική στιγμή για τη νεοσύστατη Ακαδημία, που ξεκίνησε τη λειτουργία της την 1η Οκτωβρίου 2025, ενισχύοντας τη ναυτική εκπαίδευση και συνεχίζοντας τη μακρά ναυτική παράδοση της περιοχής, αλλά και της χώρας. Η Α.Ε.Ν. Λακωνίας ξεκίνησε δυναμικά το έργο της, προετοιμάζοντας τους μελλοντικούς αξιωματικούς του ελληνικού εμπορικού ναυτικού".

