Αντιδράσεις για κλείσιμο καταστημάτων Τραπεζών και ΕΛΤΑ στο Δήμο Οιχαλίας

Στο κλείσιμο τραπεζικών και καταστημάτων των ΕΛΤΑ στην περιοχή τους και στην περιφέρεια της Μεσσηνίας αντιδρούν οι πρόεδροι Κοινοτήτων του Δήμου Οιχαλίας.

Με κοινή τους δήλωση τονίζουν ότι δεν θα σιωπήσουν στην εγκατάλειψη της υπαίθρου και την ερημοποίηση των χωριών τους.

Εκ μέρους των προέδρων κοινοτήτων του Δήμου, ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων Μεσσηνίας Περικλής Σταυρόπουλος σημειώνει:

“Η ερημοποίηση των χωριών μας δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι το αποτέλεσμα μιας διαχρονικής πολιτικής εγκατάλειψης, που υπονομεύει τη συνοχή, την παραγωγή, αλλά και την αξιοπρέπεια των τοπικών κοινωνιών.

Το κλείσιμο των τραπεζικών υποκαταστημάτων, η φημολογούμενη αναστολή λειτουργίας των ΕΛ.ΤΑ., η απουσία βασικών δημόσιων υπηρεσιών και η έλλειψη ιατρικής και συγκοινωνιακής κάλυψης καθιστούν τη ζωή στα χωριά όλο και δυσκολότερη.

Οι ηλικιωμένοι πολίτες δυσκολεύονται να εξυπηρετηθούν ακόμη και στα αυτονόητα. Οι νέοι εγκαταλείπουν την ύπαιθρο γιατί δε βλέπουν προοπτική. Οι Δημοτικές Κοινότητες που αποτελούν τον πρώτο και πιο κοντινό θεσμό στον πολίτη, παραμένουν χωρίς αρμοδιότητες, χωρίς πόρους και χωρίς ιδιαίτερη στήριξη.

Η Μεσσηνία - όπως και ολόκληρη η ελληνική περιφέρεια - βλέπει τα χωριά της να μαραζώνουν, τα σχολεία να κλείνουν, τα παιδιά να φεύγουν, τα σπίτια να μένουν άδεια.

Εμείς, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Οιχαλίας, δηλώνουμε πως δεν θα παρακολουθούμε σιωπηλά αυτή την αποδόμηση.

Η ύπαιθρος δεν ανήκει στο παρελθόν. Είναι η ψυχή και η ρίζα της Ελλάδας.

Είμαστε εδώ. Είμαστε οι φωνές των χωριών μας και δε θα σιωπήσουμε”.

(Φωτογραφία από την πρόσφατη παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το κατάστημα των ΕΛΤΑ στον Μελιγαλά)