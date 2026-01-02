Ο αυτοθαυμασμός δεν είναι πλέον αρκετός

Έχει επισημανθεί πολλές φορές ότι αναλαμβάνονται διάφορες πρωτοβουλίες με σημαντικό οικονομικό κόστος, χωρίς να αποδίδουν το αντίστοιχο όφελος. Θα ήταν, για παράδειγμα, χρήσιμο να μάθουμε πόσο κόστισαν οι στολισμοί, τα δέντρα, οι διάφορες εορταστικές δράσεις του Δήμου Καλαμάτας και τι αποτέλεσμα είχαν αυτές στην τοπική οικονομία και τις επιχειρήσεις. Αυξήθηκαν, για παράδειγμα, οι επισκέπτες; Τονώθηκε η κατανάλωση; Διασκέδασαν οι πολίτες με τον Τσαλίκη; Τι ακριβώς επιτεύχθηκε και τι ήταν αυτό που επιστράφηκε ως ανταπόδοση στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, οι οποίοι χρηματοδοτούν τις συγκεκριμένες εκδηλώσεις; Να θυμίσουμε -γιατί κάποιοι ξεχνούν- ότι όλα όσα γίνονται δεν τα πληρώνουν ο δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι και γενικώς ο δήμος, αλλά οι πολίτες. Αυτή η λεπτομέρεια είναι που «ξεχνιέται», με αποτέλεσμα να κάνουν τους αβέρτους οι διαχειριστές των πόρων άλλων.

Η κίνηση στην Καλαμάτα δεν ήταν φέτος κάτι το ιδιαίτερο. Οι οικονομικές δυσκολίες των πολιτών, που δεν μπορούν να πάνε σε ακριβούς χειμερινούς προορισμούς, σε συνδυασμό με τον φόβο της ταλαιπωρίας από τη δυσκολία πρόσβασης λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων, περιόρισαν την προσέλκυση επισκεπτών. Οι ντόπιοι είναι έτσι κι αλλιώς μαζεμένοι και η κακή χρονιά στην ελαιοπαραγωγή πρόσθεσε ακόμα έναν παράγοντα στο να κρατηθούν σφιχτά τα χέρια. Τα απολύτως απαραίτητα δεν δίνουν πνοή στην αγορά και αυτό φάνηκε στα ταμεία των επιχειρήσεων. Το να βγαίνουν όλοι για έναν καφέ ένα ηλιόλουστο πρωινό αργίας δεν αποτέλεσε ένδειξη ευημερίας, αλλά μάλλον το αντίθετο.

Οι εκδηλώσεις, όπως στήνονται, και η προβολή τους δεν πρόσφεραν κάτι παραπάνω, για να αποτελέσουν πόλο έλξης και αυτό θα έπρεπε να συζητηθεί και να αποτελέσει οδηγό για το μέλλον. Χρειάζεται δηλαδή κάτι, που να προσελκύει το ενδιαφέρον και να αποτελεί στοιχείο διαφοροποίησης. Η Καλαμάτα προφανώς και δεν μπορεί να μετατραπεί από τη μια μέρα στην άλλη σε χειμερινό προορισμό, αλλά δεν θα γίνει ποτέ όσο δεν προσφέρει κάτι διαφορετικό, ειδικά τις ημέρες των γιορτών.

Τα έσοδα από τον τουρισμό αποτελούν πλέον σημαντικό στοιχείο της τοπικής οικονομίας και αργίες, όπως αυτές των φετινών γιορτών, θα έπρεπε να αξιοποιούνται για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Η στοχευμένη προβολή θα είχε προφανώς μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από το να αυτοθαυμαζόμαστε για το υψηλότερο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Το ύψος δεν είναι τελικά αυτό που μετρά, αλλά το πόσο ψηλά βάζεις στόχο και βεβαίως αν τελικά τον πετυχαίνεις.

panagopg@gmail.com