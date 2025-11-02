ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ: Μέλη του Δ.Σ. ζητούν έκτακτο συμβούλιο για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ

Ειδικότερα, σε χθεσινή επιστολή - αίτησή τους αναφέρουν ότι “ο πρόεδρος του ΕΚ Καλαμάτας κ. Σωτήρης Τσώνης, έχει ευθύνη να συγκαλέσει έκτακτο ΔΣ του ΕΚ, ώστε να εκφράσουμε συλλογικά την αντίθεσή μας σε αυτή τη νέα απαράδεκτη εξέλιξη. Άλλωστε, είναι και εν ενεργεία εργαζόμενος στα ΕΛΤΑ και θα πρέπει να πάρει θέση. Ελπίζουμε να διαχωρίσει τη θέση του από τη συμβιβασμένη πλειοψηφία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ταχυδρομικών που αντί να οργανώνει αγώνες, αναπαράγει τα ίδια επιχειρήματα με την εργοδοσία”.

Οι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ προτείνουν: “Την έκτακτη σύγκληση του ΔΣ σήμερα Παρασκευή 31/10. Να πάρουμε απόφαση για κινητοποίηση έξω από τα ΕΛΤΑ της Δευτέρα 3/10 στις 10 π.μ. Την κήρυξη απεργίας τη Δευτέρα 3/10 στο κατάστημα της Καλαμάτας”.

Ακόμα, προτείνουν και θέτουν προς συζήτηση, μεταξύ άλλων, το παρακάτω πλαίσιο:

“Η διοίκηση των ΕΛΤΑ κλείνει αιφνιδιαστικά 204 καταστήματα, εκ των οποίων 4 στη Μεσσήνη: Θουρία Μελιγαλά, Κυπαρισσία, Πεταλίδι. Αυτή η εξέλιξη θα στερήσει ολόκληρες περιοχές από μια στοιχειώδη και αναγκαία υπηρεσία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την καθημερινότητα των πολιτών: καθυστερήσεις στις συναλλαγές, πρόσθετο κόστος μετακίνησης, ταλαιπωρία και περαιτέρω αποκλεισμό των κατοίκων των χωριών αλλά και των ευπαθών ομάδων.

Το ΕΚ Καλαμάτας αποφασίζει: Καλεί τη διοίκηση των ΕΛΤΑ να ανακαλέσει άμεσα το σχέδιο για το κλείσιμο των υποκαταστημάτων της Μεσσηνίας. Απαιτούμε από την κυβέρνηση να διασφαλίσει τη λειτουργία των ταχυδρομικών καταστημάτων, με πλήρη στελέχωση και μόνιμο προσωπικό. Καλούμε επίσης τα σωματεία, τους συλλόγους και τους μαζικούς φορείς της περιοχής να στηρίξουν ενεργά τον αγώνα για τη διατήρηση και ενίσχυση των ΕΛΤΑ, ως δημόσιας υπηρεσίας στην υπηρεσία του λαού. Τη Δευτέρα 3/11 καλούμε στις 10 π.μ. σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα ΕΛΤΑ της Καλαμάτας. Την κήρυξη 24ωρης απεργίας στο κατάστημα των ΕΛΤΑ της Καλαμάτας”.

Την επιστολή υπογράφουν οι Σωτήρης Δαφνάς, Παναγιώτης Καράμπελας, Γιάννης Λαγογιάννης, Βαγγέλης Λαμπρόπουλος και Ρούλα Στραβάκου.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

Κινητοποίηση κατά του κλεισίματος των καταστημάτων των ΕΛΤΑ πραγματοποιεί το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ ΕΦΚΑ Μεσσηνίας αύριο Δευτέρα 3 Νοεμβρίου στις 10 το πρωί, έξω από τα ΕΛΤΑ Καλαμάτας, στην διασταύρωση των οδών Βασιλ. Ολγας και Ανδρέα Σκιά.

Ανάλογη κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί από το παράρτημα του Σωματείου στην Κυπαρισσία, την ίδια ημέρα στις 11 το πρωί στο πρώην κτήριο του ΟΤΕ, πού στεγάζονται τα γραφεία των ΕΛΤΑ.

Το Σωματείο Συνταξιούχων αναφέρει ότι “με πρόσχημα τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχουν, κλείνουν το ένα υποκατάστημα μετά το άλλο για να μειώσουν τα λειτουργικά τους κόστη, αδιαφορώντας για την ταλαιπωρία που θα προξενήσουν σε όσους εξυπηρετούνται, ιδιαίτερα τους μεγαλύτερους σε ηλικία, τους συνταξιούχους, τους αγρότες και τους μικροεπαγγελματίες, οι οποίοι εξυπηρετούνται καθημερινά από τις υπηρεσίες του ταχυδρομείου”.

Και απαιτεί “να μην κλείσει κανένα κατάστημα, να μην υπάρξει καμία απόλυση. Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους με πλήρη δικαιώματα. Δημόσιο ταχυδρομείο στην υπηρεσία του λαού και όχι των εργολάβων”.