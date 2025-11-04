Κινητοποίηση για τα ΕΛΤΑ και στην Κυπαρισσία

Κινητοποίηση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί από το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ ΕΦΚΑ νομού Μεσσηνίας και πιο συγκεκριμένα από το Παράρτημα Τριφυλίας έξω από τα ΕΛΤΑ Κυπαρισσίας.

Καθώς το συγκεκριμένο κατάστημα είναι μέσα στο μακρύ κατάλογο των 204 καταστημάτων που θα κλείσουν σε όλη τη χώρα. Μπορεί να δόθηκε τρίμην παράταση λειτουργίας για τα καταστήματα της επαρχίας , ωστόσο δεν υπάρχει εφησυχασμός.

Όπως τονίστηκε από το πρόεδρο του Παραρτήματος Τριφυλίας του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ ΕΦΚΑ Μεσσηνίας Κώστα Καπερώνη ζητούν να σταματήσει αυτό το έγκλημα , όπως το χαρακτήρισε , και να δοθούν χρηματοδοτήσεις ώστε τα ταχυδρομεία να αποκτήσουν την παλιά τους αίγλη.

Χαρακτηριστικά σημείωσε «είμαστε συντετριμμένοι με τον τρόπο που χειρίζεται η κυβέρνηση την κοινωνία, που χειρίζεται τα κοινωνικά θέματα και που την κοινωνία την ονομάζει κόστος. Δε θα σταματήσουμε ν’ αγωνιζόμαστε, θα συνεργαστούμε και με άλλα Σωματεία και θα έχουμε περαιτέρω κινητοποιήσεις. Ζητάμε να σταματήσει τώρα αυτό το έγκλημα, να δοθούν χρηματοδοτήσεις από το κράτος ώστε τα ταχυδρομεία, ν’ αποκτήσουν την παλιά τους αίγλη, τη σύνταξη στο σπίτι σε ανθρώπους που δεν μπορούν, τους λογαριασμούς επίσης και όλα αυτά. Δεν μπορεί να ταλαιπωρεί και την πόλη αλλά και την περιφέρεια στο όνομα του κέρδους, στο όνομα των κάποιων κερδών που θα έχει κάποιος ιδιώτης, ο στρατηγικός, ο λεγόμενος, επενδυτής. Απαιτούμε και ζητάμε τώρα να σταματήσει αυτή η διαδικασία και καλούμε τον κόσμο να συμμετέχει στα Σωματεία του, στους Συλλόγους του, να δυναμώσουν και να μπορούν να ανταπεξέλθουν στα κοινωνικά ζητήματα που ανοίγονται μπροστά μας».

Στη κινητοποίηση διαμαρτυρίας το παρόν έδωσε και η Δημοτική Σύμβουλος Τριφυλίας επικεφαλής της ΛΑΣΥ Κατερίνα Τσιγκάνου.

Κ.Μπ.