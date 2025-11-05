Η μετάφραση στο προσκήνιο – ένας απολογισμός

Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας «Μαρία Κάλλας» μαθήτριες, μαθητές και εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων καθώς και γονείς συμμετείχαν ενεργά στο σύνολο των δράσεων.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν το πρωί του Σαββάτου για το μαθητικό κοινό της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεγαλόφωνες αναγνώσεις παραμυθιών και βιβλίων γνώσεων, με διαδραστικά παιχνίδια στα οποία τα παιδιά κλήθηκαν να ανιχνεύσουν συγγραφείς και μεταφραστές στις σελίδες των βιβλίων και ολοκληρώθηκαν με ένα πρωτότυπο κουίζ που πραγματικά ξεσήκωσε μικρούς και μεγάλους. Οι ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών αφορούσαν τόσο την ελληνική όσο και διαφορετικές ξένες γλώσσες και όλοι μας φύγαμε από την αίθουσα έχοντας μάθει κάτι καινούργιο. Μια στιγμή που ξεχώρισε ήταν όταν, με αφορμή μια ερώτηση για τον Ερωτόκριτο του Βιτσέντζου Κορνάρου, μητέρα μαθητών με καταγωγή από την Κρήτη μάς τραγούδησε τους πρώτους στίχους του μελοποιημένου έργου! Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι ήταν τέτοιος ο ενθουσιασμός των παιδιών όταν ολοκληρώθηκε το κουίζ, που ζητούσαν επίμονα κι άλλο! Και ποιος μπορεί να χαλάσει χατίρι στα παιδιά; Αυθόρμητα και εκτός προγράμματος, η οργανωτική επιτροπή πρότεινε να συνεχίσουν το παιχνίδι με το δεύτερο κουίζ, αυξημένης δυσκολίας, που η ΠΕΕΜΠΙΠ είχε ετοιμάσει για τις μαθήτριες και τους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου το απόγευμα. Αυτό και έγινε! Με αμείωτο κέφι οι παριστάμενοι απάντησαν στις ερωτήσεις και του δεύτερου κουίζ, για να απολαύσουν, στη συνέχεια, αναψυκτικά και κεράσματα.

Το απόγευμα ήταν αφιερωμένο στα μεγαλύτερα παιδιά, τα οποία παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις προσωπικές ιστορίες και τις εμπειρίες των πτυχιούχων του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας. Οι διαφορετικές πορείες των επαγγελματιών μεταφραστριών (μετάφραση, διερμηνεία, υποτιτλισμός, λογοτεχνική μετάφραση, ιατρική μετάφραση, νομική μετάφραση, τεχνική μετάφραση κ.λπ.) ανέδειξαν την πολυπρισματικότητα και την ευελιξία που προσφέρουν οι μεταφραστικές σπουδές στη σύγχρονη εποχή και αποτέλεσαν την αφορμή για μια ανοιχτή συζήτηση σχετικά με τις ανησυχίες, τους προβληματισμούς αλλά και τις επαγγελματικές διεξόδους που ανοίγουν οι σπουδές στη μετάφραση και τη διερμηνεία. Οι παρεμβάσεις των ομιλητριών διανθίστηκαν με μεγαλόφωνες αναγνώσεις αποσπασμάτων από τα βιβλία Ο αυτήκοος μάρτυς του νομπελίστα Ελίας Κανέτι σε μετάφραση από τα γερμανικά της Εύας Σταματοπούλου (εκδόσεις Κουκκίδα) και Τι είναι το φοχό; Μια σύντομη αναδρομή στην ιστορία του φοχό των Ivan Dias και Sandrinho Dupan, το οποίο κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Confraria Do Vento σε μετάφραση από τα πορτογαλικά Βραζιλίας της Πωλίνας Δημέα. Με το τέλος των ομιλιών, το δεύτερο κουίζ παρέσυρε το κοινό σε ένα ξέφρενο παιχνίδι γνώσεων που ανέβασε την αδρεναλίνη, έκλεψε τις εντυπώσεις και σκόρπισε χαμόγελα.

Η ανταλλαγή απόψεων και οι συναρπαστικές συζητήσεις συνεχίστηκαν στον εξωτερικό χώρο του σχολείου, όπου προσφέρθηκαν αναμνηστικά δωράκια από την ΠΕΕΜΠΙΠ και τη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γραφείο Αθηνών). Το έντονο ενδιαφέρον του κοινού καθ’ όλη τη διάρκεια της ημερίδας υπήρξε για την ΠΕΕΜΠΙΠ το ισχυρότερο κίνητρο για την επανάληψη παρόμοιων δράσεων.

Όλα τα μέλη της ΠΕΕΜΠΙΠ που ζούμε κι εργαζόμαστε στην Καλαμάτα και στις γύρω περιοχές αλλά και τα μέλη που ταξίδεψαν από διάφορα μέρη της Ελλάδας προκειμένου να παρευρεθούν στην ημερίδα είχαμε την ευκαιρία να γνωριστούμε καλύτερα, να μοιραστούμε αναμνήσεις από τις σπουδές μας στην Κέρκυρα, καθώς και να ανταλλάξουμε επαγγελματικές πρακτικές και συμβουλές, αναδεικνύοντας τη σημασία του έργου του συλλόγου των αποφοίτων μας. Είμαστε εδώ κι εργαζόμαστε για τη διασφάλιση της ποιότητας των γλωσσικών υπηρεσιών με βαθιά γνώση και σεβασμό στη δουλειά μας. Για πάνω από 20 χρόνια η ΠΕΕΜΠΙΠ μας εμπνέει, στηρίζει τις δράσεις μας και αγωνίζεται για τα επαγγελματικά μας δικαιώματα.

Κλείνοντας, ευχαριστούμε θερμά τον Δήμο Καλαμάτας και το Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας για τη συνεργασία.

Τα μέλη της ΠΕΕΜΠΙΠ

με έδρα την Καλαμάτα, τη Σπάρτη και τον Πύργο:

Ευτυχία Σταματοπούλου, Ιωάννα Κωστοπούλου, Μαρία Φιλίππου, Βασιλική Καρμή, Έλενα Ηλιάδου, Πωλίνα Δημέα, Κωνσταντίνα Τυροβολά, Σοφία Σταθοπούλου.