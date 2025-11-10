Κορυφώθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις στην 120 ΠΕΑ

Με λαμπρότητα και υπερηφάνεια τίμησε προχθές η Καλαμάτα τον προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας Αρχάγγελο Μιχαήλ. Οι πενθήμερες εορταστικές εκδηλώσεις κορυφώθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος, με την τέλεση της δοξολογίας προεξάρχοντος του μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσοστόμου.

Στην ημερήσια διαταγή που αναγνώστηκε, ο Αρχηγός ΓΕΑ - αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης περιέγραψε το εξοπλιστικό πρόγραμμα του αέρα που στηρίζεται στην καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες.

Ο Αρχηγός ΓΕΑ ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όλους τους ιπτάμενους, τονίζοντας πως «η Πολεμική Αεροπορία είναι ιδέα, είναι χρέος, είναι πατρίδα. Σήμερα τιμούμε όλους όσους έχασαν τη ζωή τους στη εκτέλεση του καθήκοντος».

Στις εορταστικές εκδηλώσεις στις εγκαταστάσεις της 120 ΠΕΑ παρέστη το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό της μονάδας, με επικεφαλής τον διοικητή - σμήναρχο (Ι) Μιχαήλ Κουκουβά και ακόμη παραβρέθηκαν ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος, ο ευρωβουλευτής Δημήτρης Τσιόδρας, οι βουλευτές Μίλτος Χρυσομάλλης και Περικλής Μαντάς ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος, αντιδήμαρχοι, εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, όπως και εκπρόσωποι τοπικών αρχών και φορέων.

Στο πλαίσιο του εορτασμού τιμές απέδωσε άγημα της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ έγινε ανάκρουση του εθνικού ύμνου.

Την παράσταση έκλεψαν οι αεροπορικές επιδείξεις που ακολούθησαν πάνω από τον ουρανό της Μονάδας.

Το αεροσκάφος T-6 “Δαίδαλος” με πιλότο τον σμηναγό Βασίλειο Ντιντή πραγματοποίησε εντυπωσιακούς ελιγμούς, σκίζοντας τον ουρανό και... κόβοντας την ανάσα σε όσους τις παρακολούθησαν.

Το μεσημέρι του Σαββάτου οι αεροπορικές επιδείξεις συνεχίστηκαν στο λιμάνι της Καλαμάτας, παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, από την Ομάδα Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους T-6 “Δαίδαλος” (σμηναγός Ανδρέας Σταυρόπουλος) και F-16 “Ζευς”(επισμηναγός Γιώργος Σωτηρίου).

Μικροί και μεγάλοι παρακολούθησαν με ενθουσιασμό και δέος ους πιλότους των δύο πολεμικών αεροσκαφών να πραγματοποιούν αεροπορικές επιδείξεις υψηλού επιπέδου, με απαράμιλλη δεξιοτεχνία!

Αξίζει να σημειωθεί πως η Ομάδα Αεροπορικών Επιδείξεων της Πολεμικής Αεροπορίας ιδρύθηκε πριν από ακριβώς είκοσι χρόνια, το 2005.

Τέλος, πολύς κόσμος επισκέφτηκε μέχρι και χθες την στατική έκθεση αεροσκαφών και οπλικών συστημάτων της Πολεμικής Αεροπορίας στις εγκαταστάσεις της 120 ΠΕΑ, με αεροσκάφη F-16, M-346, F-4, T-6 και Rafale, με το τελευταίο να εντυπωσιάζει το κοινό.