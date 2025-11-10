Πελοπόννησος: Εκλεισε από νερά ο αυτοκινητόδρομος - Απεγκλωβίστηκε έγκυος και μεταφέρθηκε για να γεννήσει στην Τρίπολη

Τα προβλήματα ξεκίνησαν λίγο πριν τις 8 το πρωί, όταν από την έντονη βροχόπτωση έσπασε παρακείμενο ρέμα και ο δρόμος πλημμύρισε. Η κυκλοφορία διακόπηκε και στα δύο ρεύματα, ενώ χρειάστηκε η επέμβαση της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων και της Πυροσβεστικής για να παρασχεθεί βοήθεια στους επιβάτες δύο οχημάτων, που κόλλησαν στο πλημμυρισμένο μέρος.

Παράλληλα δημιουργήθηκε μία μεγάλη ουρά από οχήματα, που περίμεναν να καθαριστεί ο δρόμος. Σε ένα από αυτά βρισκόταν μία έγκυος γυναίκα από την Καλαμάτα, η οποία κατευθυνόταν στο Νοσοκομείο Αργους για να γεννήσει. Κατά την αναμονή όμως έσπασαν τα νερά και με μέριμνα της Αστυνομίας μεταφέρθηκε τελικά στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης για να γεννήσει.

Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε λίγο μετά τις 9.