Υποψήφιος για την προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας ο Κωνσταντίνος Π. Μπελογιάννης

Ακολουθεί το μήνυμα του κ. Μπελογιάννη προς τους συναδέλφους του για τη συμμετοχή του στην εκλογική διαδικασία:

"Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι

Στην πολύχρονη (άνω των 40 ετών) επαγγελματική μου διαδρομή είχα την ευκαιρία και την πολύ μεγάλη εμπειρία όλων των Δικαστηρίων Ουσίας αλλά και Ανωτάτων (ΣτΕ και ΑΠ). Θεωρώ εξόχως σημαντική εκείνη την προσπάθειά μου ως Δικηγόρου, επί της οποίας εκδόθηκε η υπ΄αριθμ. 3536/2009 απόφαση του Σ.τ.Ε , η οποία, λόγω της σημαντικότητάς της αναρτήθηκε στο διαδίκτυο από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Η απόφαση αυτή συνετέλεσε αποφασιστικά στην απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων, και στην εξάλειψη διαφόρων εμποδίων, όπως εκείνου που εμπόδιζε την παρουσία μας ως δικηγόρων σε άλλο Πρωτοδικείο και χρειαζόμασταν την νομιμοποίηση του εκεί συναδέλφου μας.

Ένοιωσα τότε πολύ μεγάλη, απίστευτη χαρά για το γεγονός ότι καταργήθηκε διάταξη νόμου που έθετε περιορισμούς και εμπόδια. Κατάλαβα και τότε ότι ο ρόλος μας είναι πολύ σημαντικός και πρέπει να εντείνουμε την προσπάθειά μας, όλοι οι Δικηγόροι, ώστε, αντιλαμβανόμενοι τα λάθη και της Διοίκησης εν γένει αλλά και του ιδίου του νομοθέτη μας, να έχουμε ανάλογες δράσεις, κοινωνικές παρεμβάσεις και δικαστικές ενέργειες άμεσες και για την λύση των προβλημάτων των πολιτών. Πρέπει και σε αυτές τις δύσκολές οικονομικές συνθήκες να φροντίσουμε ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των πολιτών στην Δικαιοσύνη και να ακυρωθεί σκοπούμενη νομική προσπάθεια απομάκρυνσης τους. Η αύξηση των δικαστικών εξόδων που επιβάλλονται για κάθε δικαστική ενέργεια, η επιβολή των παραβόλων, ο διπλασιασμός ή ο τριπλασιασμός τους, η επιβολή δικαστικού ενσήμου και στις αναγνωριστικές αγωγές, ακόμη δε και τα αναβολόσημα είναι μερικά από εκείνα τα στοιχεία, των οποίων θα πρέπει να ζητήσουμε την άμεση κατάργηση, λόγω της αντισυνταγματικότητάς τους καθόσον καθιστούν δύσκολη έως αδύνατη την προσφυγή των πολιτών στην Δικαιοσύνη.

Πρέπει να γίνουν ομάδες με συγκεκριμένους ρόλους και δράσεις νομικές αλλά και κοινωνικές. Πρέπει να δούμε τα φορολογικά μας, που συνεχώς εντείνουν την πίεσή τους. Πρέπει να δούμε και να προσέξουμε τους νέους και όλους τους συναδέλφους μας που αγωνιούν. Ακούσαμε επισήμως στην τελευταία Γ.Σ του Συλλόγου μας ότι 66 εξ ημών τον περασμένο χρόνο δεν είχαν κάποια παράσταση στο Δικαστήριο. Ένα άλλο ποσοστό λίγες και ένα άλλο λίγο ακόμα καλύτερα. Υπάρχει μεγάλο θέμα.

Επισκέφτηκα το Δικαστήριο της Κυπαρισσίας. Απόλυτη δικαστική ησυχία και ελάχιστοι δικαστικοί υπάλληλοι. Επισκέφθηκα το Δικαστήριο της Σπάρτης και άλλων επαρχιακών πόλεων. Το ίδιο. Οι Δικηγόροι είναι απογοητευμένοι και παγιδευμένοι. Η μεταφορά δικαστικής ύλης (διαταγές πληρωμής, διαταγές αποδόσεως μισθίου) στους Δικηγόρους, δεν είναι λύση. Η μεταφορά επίσης δικαστικής ύλης στους συμβολαιογράφους (για τις διαθήκες και σχετικά πιστοποιητικά) δεν είναι λύση για τους Δικηγόρους, εκ των οποίων μερικοί θα σπεύσουν να γίνουν συμβολαιογράφοι. Δεν υπάρχει έμπνευση, δεν υπάρχει αισιοδοξία, δεν υπάρχει πρόταση, δεν υπάρχει πρόβλεψη, δεν υπάρχει πνοή, δεν υπάρχει σχέδιο.

Η συμμετοχή των Δικηγόρων στις Γ.Σ είναι σχεδόν μηδενική. Ελάχιστη συμμετοχή ακόμη και στις τελευταίες (Γ.Σ) για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, οι οποίες, λόγω ελλείψεως απαρτίας,τελικώς εγκρίθηκαν από το Δ.Σ.!

Οι δικαστικοί υπάλληλοι τρέχουν για να προφθάσουν και να καλύψουν τα κενά με το φιλότιμό τους, ενώ τώρα είμαστε σε αποχή λόγω υποστελέχωσης της Εισαγγελίας Σπάρτης. Υπάρχει πίεση για την κατάργηση των περιφερειακών Δικαστηρίων, όπως του Εφετείου μας, το οποίο σώθηκε με συγκεκριμένη πολιτική παρέμβαση ευτυχώς. Σκοπός είναι και παραμένει η μείωση του αριθμού των Δικαστών, των Εισαγγελέων, των δικαστικών υπαλλήλων, των Δικαστηρίων, των Δικηγόρων. Το Εφετείο έμεινε, όπως μαζί του έμεινε και ο σχεδιασμός για την κατάργησή του. Η λύση των προβλημάτων αυτών, αλλά και πολλών άλλων σοβαρών, αυτονοήτως επιβάλει σύμπνοια, σύμπλευση, προετοιμασία, σχεδιασμό πολλή αντοχή και δύναμη ανεξάντλητη.

Η δική μου υποψηφιότητα, ως υποψηφίου Προέδρου του Δ.Σ.Κ δεν «επαναπαύεται» στην φτωχοποίηση ούτε στη περιθωριοποίηση των Δικηγόρων, που συστηματικά βάλλονται. Έχει τη δυναμική που υπαγορεύει ο θεσμικός μας ρόλος και η αξιοπρέπειά μας, που πρωτίστως περιθωριοποιεί κάθε είδους επιβολή – επιβουλή.

Η πολύ μεγάλη δύναμη του Συλλόγου μας είναι τα μέλη του και η δυναμική του πρέπει να διαμορφώνει συνθήκες για την ανάδειξη στην Διοίκησή του εκείνων των μελών που θέλουν και μπορούν και είναι πρόθυμοι να θυσιαστούν, οχι για το προσωπικό τους αλλά για το συμφέρον του Συλλόγου μας γιατί κατανοούν πλήρως οτι και το δικό τους κάπου εκεί κρύβεται.

Η παρουσία μου ως υποψηφίου Προέδρου στις αρχαιρεσίες του Συλλόγου μας στις 30-11-2025 είναι ουσιαστική απολύτως δικαιολογημένη, απολύτως αυτονόητη, απολύτως νόμιμη και απολύτως δυναμική.

Έχω τη δύναμη και τη θέληση να λύσουμε μαζί τα πολλά και μεγάλα προβλήματα. Πάρτε πρωτοβουλίες για να κερδίσετε αυτά που σας αναλογούν και σας πρέπουν. Κάνετε τον Σύλλογό μας δυνατό και την παρουσία σας δυνατότερη.

Σας ευχαριστώ

Κωνσταντίνος Π. Μπελογιάννης

Δικηγόρος- Πολιτικός Επιστήμων

Υποψήφιος Πρόεδρος του Δ.Σ.Κ"