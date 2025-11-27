Καλαμάτα: Δρόμοι… ποτάμια από την κακοκαιρία “Adel” - Ισχυρή βροχόπτωση το μεσημέρι της Πέμπτης (βίντεο+φωτο)

Η κακοκαιρία «Adel» συνδυάστηκε -όπως είχε προβλεφτεί- με μεγάλο όγκο νερού, ο οποίος έπεσε μέσα σε περίπου δέκα λεπτά, μετατρέποντας αρκετούς δρόμους σε ποτάμια.
Νωρίτερα, η θάλασσα είχε φτάσει μέχρι τον δρόμο στο ύψος της Μεσογείων, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα τα συνεργεία του Δήμου Καλαμάτας για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.
Το μεσημέρι, η Ακρίτα, ένας από τους πιο προβληματικούς δρόμους της πόλης από πλευράς απορροής ομβρίων, μετατράπηκε σε ρέμα, ενώ υπήρξαν αναφορές και για άλλα σημεία όπου η συγκέντρωση νερού δημιούργησε προβλήματα στην κυκλοφορία.
Η κατάσταση αποκαταστάθηκε σταδιακά, τονίζοντας αναγνώστες πως λίγα λεπτά να κρατούσε ακόμα η βροχή, οι εξελίξεις θα ήταν δυσάρεστες.