Στρατόπεδο Καλαμάτας: Σε κλίμα πένθους η ορκωμοσία των 1.014 νεοσύλλεκτων

Σε κλίμα συγκίνησης και πένθους πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο Στρατόπεδο «Παπαφλέσσα» η ορκωμοσία 1.014 νεοσύλλεκτων οπλιτών της ΣΤ' ΕΣΣΟ 2025. Πρόκειται για την μεγαλύτερη σε αριθμό σειρά των τελευταίων χρόνων, με πλήθος συγγενών και φίλων των ορκιζομένων να κατακλύζουν κάθε γωνιά του στρατοπέδου της Καλαμάτας για να ζήσουν από κοντά μια ιδιαίτερη στιγμή των δικών τους ανθρώπων.

Η τελετή ορκωμοσίας έγινε υπό τη σκιά του τραγικού θανάτου του 19χρονου ΕΠΟΠ στη Ρόδο την περασμένη Τετάρτη από έκρηξη χειροβομβίδας. Στις Ενοπλες Δυνάμεις έχει κηρυχθεί τριήμερο πένθος, κάτι που είχε ως συνέπεια να μην πραγματοποιηθεί παρέλαση των ορκιζομένων, ενώ δεν υπήρχε ούτε μπάντα και οι σημαίες κυμάτιζαν μεσίστιες, ως ένας ελάχιστος φόρος τιμής στον άτυχο 19χρονο που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης.

Στο θρησκευτικό μέρος της τελετής πρωτοστάτησε ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος που όρκισε τους 1.014 νεοσύλλεκτους στρατιώτες, πλαισιωμένος από τον πρωτοσύγκελλο της Μητρόπολης Φίλιππο Χαμαργιά, τον πρωτοπρεσβύτερο Γεώργιο Σχοινά που με συγκίνηση συμμετείχε στην ορκωμοσία του γιου του, ενώ ύμνους απέδωσε ο λαογράφος και λάτρης της βυζαντινής μουσικής Παναγιώτης Μυλωνάς.

Τον Αρχηγό του ΓΕΣ εκπροσώπησε ο διοικητής ΑΣΔΥΣ/ΔΙΣΕ Ταξίαρχος Αθανάσιος Στέκος που μετέφερε και μήνυμα του, ενώ την ημερήσια διάταξη ανέγνωσε ο διοικητής του 9ου Συντάγματος Πεζικού Συνταγματάρχης Γεώργιος Χαρίτος.

Στην τελετή ορκωμοσίας παρέστησαν ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Καλαμάτας Τάσος Ηλιόπουλος, αντιπεριφερειάρχης Μαρία Οικονομάκου, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, των Ενώσεων Αποστράτων Αξιωμάτων και άλλων τοπικών αρχών και φορέων.