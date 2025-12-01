Απεργούν αύριο και μεθαύριο οι οδηγοί ταξί

Στη διήμερη πανελλαδική απεργία των ταξί, αύριο Τρίτη 2 και μεθαύριο Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, συμμετέχουν και οι ιδιοκτήτες ταξί της Καλαμάτας.

Ομως, όπως ενημερώνει το επιβατικό κοινό, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Παναγιώτης Παπαδόπουλος “θα υπάρχουν αυτοκίνητα επιφυλακής για το νοσοκομείο, για ζητήματα υγείας και άλλα επείγοντα περιστατικά, όχι για να πιει κάποιος καφέ”.

Για τους λόγους της κινητοποίησης και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των ταξί, σε δηλώσεις του στην “Ε” ο κ. Παπαδόπουλος σημειώνει:

“Πρώτος λόγος είναι η υποκλοπή έργου, ο αθέμιτος ανταγωνισμός από τις πλατφόρμες που λειτουργούν παράνομα και μισθώνουν μέχρι και ΙΧ.

Δεύτερον, για τα βαν, να συνεχίσει να ισχύει ο υφιστάμενος νόμος (4093/2012). Δηλαδή, μίσθωση ανά 3 ώρες κι ελάχιστο τιμολόγιο 150 ευρώ, για όλη την επικράτεια. Να μην πέσουν η ώρα και το τιμολόγιο. Οχι ανά μία ώρα και να πέσει το τιμολόγιο στα 50 ευρώ. Να τερματιστεί η υποκλοπή από τα βαν και να γίνονται συχνοί έλεγχοι από την Αστυνομία.

Η υποχρεωτική έναρξη της ηλεκτροκίνησης να πάρει παράταση μέχρι το 2035, είναι μέχρι το 2030.

Η ηλεκτροκίνηση δεν είναι λειτουργήσιμη, δεν υπάρχουν υποδομές. Δεν είναι ανταγωνιστικό το ηλεκτρικό ταξί, δεν μπορεί να δουλεύει 12 – 13 ώρες, ενώ με διπλαβάρδια το συμβατικό ταξί μπορεί να δουλέψει και 20 ώρες. Είναι και το κόστος, το πιο φθηνό ηλεκτρικό ταξί κάνει 45.000 ευρώ. Αν κάποιος δεν έχει χρήματα να αγοράσει ηλεκτρικό ταξί, τον πετούν εκτός επαγγέλματος;

Κι ένα ηλεκτρικό ταξί που είναι κοντά στη λήξη της βάρδιας, δεν μπορεί να πάει στην Αθήνα, αν τύχει πελάτης. Πρέπει να φορτίσει”.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ταξί Καλαμάτας στέκεται ιδιαίτερα στο φορολογικό και το ασφαλιστικό κι εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του: “Οσον αφορά τη φορολογία, είναι άδικη. Το τεκμαρτό είναι ταφόπλακα για τον κλάδο. Σε φορολογεί για χρήματα που δεν έχεις εισπράξει και κάθε 3 χρόνια αυξάνει το τεκμαρτό. Θα αυξηθεί το τεκμαρτό, γιατί θα αυξηθούν οι μισθοί, αλλά οι μισθοί δεν αυξάνονται. Θεωρούν ότι ένας καινούργιος επαγγελματίας, 21 χρονών, βγάζει λιγότερα χρήματα από έναν 60χρονο. Και οι δύο έχουν το ίδιο έργο, τον ίδιο πελάτη. Δεν είναι δυνατόν να ισχύουν 3ετίες.

Για τον ΕΦΚΑ δεν έχει γίνει καμία ρύθμιση για οφειλές, ενώ στον κορονοϊό μείναμε πίσω. Εχουμε μόνο 12 και 24 δόσεις και πολλοί συνάδελφοι είναι ανασφάλιστοι. Και το ανήλικο παιδί πρέπει να έχει υγειονομική περίθαλψη. Αν χρωστάει, όμως, ο γονιός, δεν μπορεί να γράψει φάρμακα ούτε γι’ αυτό. Καταδικάζουν και το παιδί να μην έχει περίθαλψη. Εναι απαράδεκτο και απάνθρωπο”.

Ο κ. Παπαδόπουλος καλεί την κυβέρνηση Μητσοτάκη “να σκύψει στα προβλήματα και να ακούσει τα δίκαια αιτήματά μας, γιατί ο κλάδος των ταξί οδηγείται σε εξαθλίωση. Είμαστε περήφανοι άνθρωποι οι ταξιτζήδες, έχουμε αποκτήσει τα αυτοκίνητά μας με ιδρώτα. Να σταματήσει η κυβέρνηση να παίζει παιχνίδια στις πλάτες μας, να σταματήσει η διαπλοκή. Να δώσει τα χρήματα στους αγρότες που τα δικαιούνται (όχι στους Φραπέδες και τους Χασάπηδες), για να στηριχθεί η κοινωνία και η πραγματική οικονομία και ο κλάδος των ταξί, που δίνει καθημερινό αγώνα”.

Ο πρόεδρος ξεκαθαρίζει πως “η απεργία αυτή είναι προειδοποιητική. Με τον καινούργιο χρόνο θα γίνει κλαδικό συνέδριο και θα επανεξετάσουμε τη στάση μας. Να σταματήσει η κυβέρνηση να παίζει με το επάγγελμά μας και αν δεν δικαιωθούμε, θα υπάρξει καθολική απεργία”.

Τέλος, σε ερώτησή μας για τα κυκλοφοριακά ζητήματα στην Καλαμάτα, απαντά: “Υπάρχει κυκλοφοριακό πρόβλημα με το έργο των αναπλάσεων, που είναι καλό έργο. Υπάρχουν τα γνωστά θέματα στην Αθηνών κυρίως, στην Αριστομένους, στη Φραντζή και σε άλλους δρόμους με τα διπλοπαρκαρίσματα. Πρέπει να δοθεί προσοχή στο κέντρο και στη Ναυαρίνου το καλοκαίρι, να στηριχθούν τα πάρκινγκ. Να γίνουν και άλλες διανοίξεις δρόμων, όπως στη Βουλγαροκτόνου”.