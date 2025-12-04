Λιμάνι Καλαμάτας: Αιτήσεις για παραχώρηση χερσαίων χώρων για το 2026

Σε διαδικασία ανανέωσης των αδειών χρήσης χώρου για το 2026 προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας, καλώντας επαγγελματίες και καταστηματάρχες της χερσαίας ζώνης του λιμένα να καταθέσουν εγκαίρως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Στο πλαίσιο αυτό, η πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας Λυδία Εξηνταβελώνη, γνωστοποιεί τα εξής: “Οι ενδιαφερόμενοι (καταστηματάρχες και λοιποί), που επιθυμούν να κάνουν χρήση χώρου για το έτος 2026 στη χερσαία ζώνη λιμένα Καλαμάτας και έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει προηγούμενες οφειλές, παρακαλούνται όπως προσέλθουν στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο (Μιαούλη 30 – Καλαμάτα), από 15 Δεκεμβρίου 2025 έως 23 Ιανουαρίου 2026, προκειμένου να υποβάλλουν αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας χρήσης χώρου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά: 1) Αίτηση με ακριβή στοιχεία και καταστατικό συστάσεως εταιρείας (αν πρόκειται για εταιρεία), 2) Τοπογραφικό διάγραμμα όπου θα φαίνεται ακριβώς η θέση του καταστήματος, τα μέτρα της πρόσοψης του καταστήματος και ο αιτούμενος χώρος., 3) Αντίγραφο άδειας λειτουργίας του καταστήματος, 4) Μισθωτήριο συμβόλαιο.

Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής και σε περίπτωση που δεν έχει κατατεθεί αίτηση, θα πρέπει να απομακρυνθούν τραπεζοκαθίσματα, ομπρέλες και όποια κατασκευή τυχόν υπάρχει στη χερσαία ζώνη λιμένα Καλαμάτας, το δε Διοικητικό Συμβούλιο θα παραχωρήσει τμήματα της ενιαίας χερσαίας ζώνης στους αιτούντες, για το έτος 2026, χωρίς καμία δέσμευση”.