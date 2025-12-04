Μήνυμα του 112 σε κατοίκους της Ανατολικής Μάνης για περιορισμό των μετακινήσεων λόγω βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων

Μήνυμα του 112 εστάλη σε κατοίκους της Ανατολικής Μάνης καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην περιοχή.