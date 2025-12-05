Εκλογές Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας: Αλλαγή σελίδας ζητεί η ΔΑΣ

Την εκτίμηση ότι “ήρθε η ώρα να αλλάξει σελίδα και οι εργαζόμενοι να αποκτήσουν το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας που έχουν ανάγκη”, έκαναν στελέχη της ΔΑΣ, της συνδικαλιστικής παράταξης του ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ, χθες σε συνέντευξη Τύπου, για τις εκλογές ανάδειξης νέας διοίκησης την Κυριακή 7 και τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης έδωσαν απαντήσεις κι επέκριναν τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Σωτήρη Τσώνη, ενώ ανακοίνωσαν το ψηφοδέλτιο της ΔΑΣ.

Αναλυτικά, ο πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ν. Μεσσηνίας Παναγιώτης Καράμπελας παρουσίασε τη διακήρυξη, τις θέσεις της ΔΑΣ. Σύμφωνα με αυτές, η ΔΑΣ πραγματοποιεί δυναμικές κινητοποιήσεις και παρεμβάσεις σε χώρους δουλειάς, δίνει μάχη για την εφαρμογή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, κατάφερε να σωθούν σπίτια του λαού από πλειστηριασμούς, πάλεψε ενάντια στη συγκάλυψη εγκλημάτων, όπως τα Τέμπη και συνέβαλε στη επιτυχία των κινητοποιήσεων γιατρών κι εργαζομένων στο Νοσοκομείο Καλαμάτας.

“Ηρθε η ώρα να αλλάξουμε σελίδα, να αποκτήσουμε το Εργατικό Κέντρο που έχουμε ανάγκη”, ανέφερε ο Π. Καράμπελας και στάθηκε στον αγώνα για “7ωρο – 5νθήμερο – 35ωρο, για μέτρα ενάντια στην ακρίβεια και τοπικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας”.

Ο αντιπρόεδρος του Συνδικάτου Υπαλλήλων στον Ιδιωτικό Τομέα Γιάννης Λαγογιάννης απάντησε “στις συκοφαντίες του προέδρου του Εργατικού Κέντρου Σωτήρη Τσώνη”, όπως ανέφερε. Είπε ότι “το ΠΑΜΕ είναι κομμάτι του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος, πρωτοπόρο και αγωνιστικό” έκανε λόγο για συμβιβασμένη ΓΣΕΕ και ανέφερε πως “ο Σωτ. Τσώνης είναι στέλεχος της Ν.Δ. που συνεργάζεται με το ΠΑΣΟΚ”.

Αναρωτήθηκε αν είναι κομματικό, “να παλεύεις με το σωματείο σου για ανθρώπινα ωράρια, για μέτρα ασφάλειας, για δωρεάν πρόσβαση στη δημόσια υγεία, για συλλογικές συμβάσεις εργασίας”.

Και παρατήρησε ότι στη γενική συνέλευση της περασμένης Κυριακής στο Εργατικό Κέντρο μετείχαν οι 101 από τους 184 αντιπροσώπους.

Ο πρόεδρος του Συνδικάτου Βαγγέλης Λαμπρόπουλος αναφέρθηκε στον αγώνα και τις δράσεις του ΠΑΜΕ και του Συνδικάτου Υπαλλήλων στον Ιδιωτικό Τομέα, αναρωτήθηκε “ποιον ωφελεί να υπάρχουν 5 σωματεία ιδιωτικών υπαλλήλων “, πρότεινε “να βρεθούν και να ενοποιηθούν τα συνδικάτα, να ενωθούν σε ένα μεγάλο σωματείο” και αναφέρθηκε στον αγώνα του Συνδικάτου ενάντια στις Λευκές Νύχτες και τις Μαύρες Παρασκευές.

Ο Αρης Κομπότης, πρόεδρος του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών, που ο πρόεδρος του Ε.Κ. τον ονομάτισε ως πρόσωπο, στέλεχος του ΚΚΕ, που έκανε φασαρία στη γενική συνέλευση του Εργατικού Κέντρου, χωρίς να έχει δουλειά, επισήμανε ότι είναι πρόεδρος του Συνδικάτου. Κι επέκρινε τον κ. Τσώνη που “δεν εγγράφει το Σωματείο στη δύναμη του Εργατικού Κέντρου με αστείες δικαιολογίες και το κυνηγάει νομικά, σωματείο που η Πανελλήνια Ομοσπονδία το δέχεται ως μέλος της”. Τέλος, προέτρεψε “να αλλάξει ο συσχετισμός” κι έκανε λόγο για “μαύρη σελίδα στη συνδικαλιστική ιστορία της πόλης”.