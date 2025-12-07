eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Κυριακή, 07 Δεκεμβρίου 2025

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από Τσακώνα έως Παραδείσια

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν την προσεχή εβδομάδα για τέσσερις ημέρες σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη και ειδικότερα, από την Χ.Θ. 210,000 (Α.Κ. Τσακώνας) και την Χ.Θ. 198,300 (Α.Κ. Παραδεισίων).

Ειδικότερα από την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου στις 2 το μεσημέρι έως και τις 6 το απόγευμα του Σαββάτου 13 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί παράκαμψη της κυκλοφορίας στην κατεύθυνση προς Αθήνα και τον αποκλεισμό αυτής.

Την ίδια χρονική περίοδο, θα παραμείνει κλειστός ο κλάδος εισόδου του κόμβου Τσακώνας στην κατεύθυνση προς Αθήνα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του αποκλεισμού, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην κατεύθυνση προς Αθήνα θα εκτρέπεται στην παλαιά εθνική οδό Τρίπολης – Καλαμάτας.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης των cut & cover (σκεπαστά), μεταξύ των Χ.Θ. 210,000 (Α.Κ. Τσακώνας) και 198,300 (Α.Κ. Παραδεισίων).

