Νεκροταφείο Καλαμάτας: Αποκατάσταση των φωτογραφιών μετά τη θύελλα αντιδράσεων (βίντεο)

Σε τεταμένο κλίμα εξελίσσεται από το πρωί της Τετάρτης η διαδικασία ταυτοποίησης και αποκατάστασης των φωτογραφιών που βρέθηκαν μαζί με τις αντίστοιχες πλάκες σε κάδο ανακύκλωσης στο Νεκροταφείο Καλαμάτας.

Συνεργεία των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, τεχνίτες και εργαζόμενοι του κοιμητηρίου εργάζονται από νωρίς, καταγράφοντας μία προς μία τις φωτογραφίες και τα μεταλλικά στοιχεία με τα ονόματα των νεκρών.

Με τη βοήθεια συγγενών, τα αντικείμενα συσχετίζονται με τις αντίστοιχες οστεοθυρίδες, ώστε να επανέλθουν στις θέσεις τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι υπεύθυνοι ενημέρωσαν τις οικογένειες ότι το επόμενο διάστημα θα τοποθετηθεί ενιαίο ειδικό πλαίσιο, το οποίο θα πληροί συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές ώστε να τοποθετούνται οι φωτογραφίες, στο πλαίσιο του νέου κανονισμού.

Από το Τμήμα Προσόδων - Περιουσίας & Κοιμητηρίων του Δήμου Καλαμάτας υπενθυμίζεται ότι και την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025 και από ώρα 08:00 έως 13:00, εργάτες του Δήμου θα βρίσκονται στο χώρο των οστεοφυλακίων στο Κοιμητήριο της πόλης, προκειμένου σε συνεννόηση με συγγενείς και οικείους θανόντων, να αποκαταστήσουν τις επιγραφές και φωτογραφίες στις μαρμάρινες οστεοθήκες που πρόσφατα αντικαταστάθηκαν με νέες.

Για το σκοπό αυτό παρακαλούνται να προσέλθουν στο χώρο των οστεοφυλακίων στο Κοιμητήριο συγγενείς και οικείοι των θανόντων που το επιθυμούν. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2721023869 και 2721360714.