Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ ΕΦΚΑ Ν. Μεσσηνίας: “Επιχειρούν να μας πετάξουν έξω από το γραφείο του Εργατικού Κέντρου”

Κλειστή βρήκαν την πόρτα του γραφείου του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας για την εβδομαδιάτικη συνάντησή τους οι συνταξιούχοι του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ ΕΦΚΑ Μεσσηνίας, όπως επισήμαναν, καταγγέλλοντας τον πρόεδρο και τον γραμματέα πως τους πέταξαν εκτός γραφείων του Ε.Κ.

Ενημέρωσαν, παράλληλα, πως “η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην είσοδο του Εργατικού Κέντρου, όπου μετά από συζήτηση δόθηκε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης η παρακάτω ανακοίνωση”.

Στην ανακοίνωσή του το σωματείο των συνταξιούχων αναφέρει:

“Ο πρόεδρος και ο γραμματέας του Ε.Κ. με προσωπική τους επιστολή επιχειρούν να πετάξουν έξω από τα γραφεία το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ ΕΦΚΑ Ν. Μεσσηνίας.

Την αμέσως επόμενη μέρα της συγκρότησης σε Σώμα της νέας διοίκησης του Εργατικού Κέντρου, η πρώτη επιστολή πού συνέταξε ο πρόεδρος Σωτήρης Τσώνης με τονγραμματέα Παναγιώτη Μουλά είναι προς το σωματείο μας «Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ ΕΦΚΑ Ν Μεσσηνίας», για να μας ανακοινώσει ότι δεν μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε αίθουσα του Εργατικού Κέντρου για τις συναντήσεις μας. Μία επιστολή που δεν έχει την έγκριση του οργάνου, αφού ποτέ δεν συζητήθηκε το θέμα σε αυτό.

Την στιγμή που οι συνταξιούχοι οι εργαζόμενοι και ολόκληρος ο ελληνικός λαός βρίσκεται στους δρόμους, ενάντια στην ακρίβεια, τα 13ωρα, το τσάκισμα των ΣΣΕ, τα μεροκάματα πείνας και τους προϋπολογισμούς πολέμου που δεν χωράνε τις λαϊκές ανάγκες μας. Την στιγμή πού ο αγώνας των αγροτών μας συναντιέται με τα αιτήματα της εργατικής τάξης και όλου του λαού απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνησης, ΕΕ και κεφαλαίου, ο πρόεδρος και ο γραμματέας της διοίκησης του ΕΚ, προσπαθούν να βάλουν εμπόδια στην οργανωμένη διεκδίκηση, που έχει πάρει χαρακτηριστικά ξεσηκωμού.

Την επιστολή την επιστρέφουμε ως απαράδεκτη. Το Εργατικό Κέντρο είναι των εργαζομένων και συνταξιούχων. Το έχουμε κτίσει με τις εισφορές μας 40 και πλέον χρόνων εργασίας μας”.

Το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ ΕΦΚΑ Μεσσηνίας καλεί “όλα τα μέλη της διοίκησης να πάρουν θέση και να ζητήσουν να συζητηθεί το θέμα στην ολομέλεια της διοίκησης, με την παρουσία του προεδρείου του Σωματείου μας. Επίσης, καλούμε όλα τα Συνταξιουχικά Σωματεία ιδιωτικού και δημοσίου, καθώς και τα σωματεία της δύναμης του Εργατικού Κέντρου αλλά και του Δημοσίου, να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους, να καταδικάσουν αυτές τις ενέργειες, απαιτώντας να μας παραχωρηθεί χώρος για τις καταστατικές και όχι μόνο λειτουργίες του Σωματείου μας”.