Λαϊκή Συσπείρωση Πελοποννήσου: “Η περιφερειακή αρχή καταψήφισε τα αιτήματα των αγροτών”

Την απόρριψη των αιτημάτων των αγροτών από την πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου καταγγέλλει η Λαϊκή Συσπείρωση Πελοποννήσου, με αφορμή την προχθεσινή συνεδρίαση του οργάνου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατά τη συζήτηση υπήρξαν δηλώσεις κατανόησης και συμπάθειας προς τους αγρότες, ωστόσο στην ψηφοφορία, όπως επισημαίνεται, η περιφερειακή αρχή και ο περιφερειάρχης καταψήφισαν τα αιτήματά τους. Η Λαϊκή Συσπείρωση χαρακτηρίζει προκλητική τη στάση αυτή, σημειώνοντας ότι η περιφερειακή αρχή αποδίδει «λαϊκισμό» στη στήριξη των αγροτικών διεκδικήσεων, την ώρα που, όπως αναφέρει, φέρει ευθύνη για απώλεια εισοδήματος εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ των ελαιοπαραγωγών λόγω του προγράμματος δακοκτονίας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην απόρριψη των αιτημάτων των κτηνοτρόφων για επιδοτήσεις και αναπλήρωση εισοδήματος μετά τη θανάτωση ζώων, καθώς και για εμβολιασμούς κατά της ευλογιάς. Παράλληλα, γίνεται λόγος για κοινωνικό αυτοματισμό και καταστολή σε βάρος των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Η Λαϊκή Συσπείρωση Πελοποννήσου αντιπαραβάλλει τη στάση αυτή με τις οικονομικές ενισχύσεις προς μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, κάνοντας ειδική μνεία στη διαχείριση απορριμμάτων και στις συμβάσεις παραχώρησης οδικών αξόνων.

Κλείνοντας, καλεί τους μαζικούς λαϊκούς φορείς και τα λαϊκά στρώματα να εντείνουν τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη τους στους αγωνιζόμενους αγρότες, ώστε, όπως αναφέρεται, να ενισχυθεί ο αγώνας τους απέναντι στην κυβερνητική πολιτική.