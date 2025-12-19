«Νότες για τα Χριστούγεννα» στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας

Χριστουγεννιάτικη συναυλία συνδιοργανώνουν ο Δήμος Καλαμάτας και η Δημοτική Φιλαρμονική τη Δευτέρα, στις 8.30 μ.μ., στο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο.

Οι «Νότες για τα Χριστούγεννα» εντάσσονται στο εορταστικό πρόγραμμα της πόλης και υπόσχονται μια μαγική βραδιά γεμάτη μελωδίες, γιορτινή ατμόσφαιρα και αγαπημένες μουσικές στιγμές από το διεθνές και κινηματογραφικό ρεπερτόριο.

Μαέστρος της βραδιάς θα είναι ο Ιωάννης Μανωλακάκης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα όπως A Christmas Festival του Leroy Anderson, το παραδοσιακό Celtic Carol σε διασκευή του Robert W. Smith, το A Home Alone Christmas του John Williams σε διασκευή Paul Lavender, καθώς και Secret Agent Sugar Plum σε διασκευή Scott Watson.

Επίσης θα παρουσιαστούν επιλογές από το Les Misérables σε διασκευή Johnnie Vinson, το A Fireside Christmas του Robert W. Smith και το A Jazzy Christmas σε διασκευή Johnnie Vinson. Η Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας, με πολυετή παρουσία στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης, συνεχίζει να προσφέρει υψηλού επιπέδου μουσικές εκδηλώσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην πολιτιστική ζωή της περιοχής.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.