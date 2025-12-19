Χριστουγεννιάτικες θεατρικές παραστάσεις στην Τριφυλία

Χριστουγεννιάτικες θεατρικές παραστάσεις για μικρούς και μεγάλους διοργανώνει ο Δήμος Τριφυλίας την περίοδο των γιορτών, με ελεύθερη είσοδο για όλους.

Οι παραστάσεις είναι:

«Ο Eλληνας Αι Βασίλης». Πολυφωνική μουσική παράσταση, που ζωντανεύει τα παραδοσιακά ελληνικά κάλαντα, τα ήθη τα έθιμα αλλά και τα Χριστουγεννιάτικα διηγήματα του Αλ. Παπαδιαμάντη.

Η παράσταση είναι δημιούργημα του Πανεπιστημιακού δασκάλου, μαέστρου και κορυφαίου γνώστη της πολυφωνικής παράδοσης Βαγγέλη Κώτσου.

5μελές Μουσικό Συγκρότημα και 10μελής Πολυφωνική Χορωδία στη σκηνή. Αφήγηση και τραγούδι η ηθοποιός Γεωργία Ζώη. Επιμέλεια κειμένων της συγγραφέως Τάνιας Χαροκόπου, με την βοήθεια του Φώτη Σπύρου.

Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου στο Βορρέειο Πνευματικό Κέντρο

στα Φιλιατρά. Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου στην Αίθουσα «Αλέκος Παπαδόπουλος» στην Κυπαρισσία. Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου στην Αποθήκη 186 στους Γαργαλιάνους.

Έναρξη παραστάσεων ώρα 20.00.

«Ο Σκρουτζ και τα πνεύματα των εορτών». Παιδική θεατρική παράσταση, βασισμένη στο έργο του Καρόλου Ντίκενς την Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου και ώρα 18.30, στην Αίθουσα «Αλέκος Παπαδόπουλος», Κυπαρισσία.

Το εντυπωσιακό σκηνικό που μας ταξιδεύει στη Βικτωριανή Αγγλία στα μέσα του 19ου αιώνα.

Ο άπληστος Σκρουτζ μετά την παρέμβαση των τριών πνευμάτων, που του φανερώνουν την ασχήμια της ζωής του, μεταμορφώνεται σε άνθρωπο καλοσυνάτο που θέλει να μοιράζεται την περιουσία του με τους συνανθρώπους του. Συνδυάζει τη μαγεία του παραμυθιού με παιδαγωγικά μηνύματα, προτρέποντας τους μικρούς θεατές να πιστέψουν στη δύναμη της συνεργασίας, της προσφοράς και της αγάπης.

Σκηνοθεσία και Θεατρική Διασκευή: Κέλλυ Σταμουλάκη. Πρωταγωνιστούν Γιάννης Καπετάνιος, Ελευθερία Ρήγου, Έφη Κιούκη, Μάριος Ντερντές και Πέτρος Γρύλος. Η μουσική που ξεσηκώνει μικρούς και μεγάλους είναι του ΖαΚ Ιακωβίδη. Ο θίασος χορεύει πάνω στα βήματα της Άννας Μάγκου.

«Χριστούγεννα στο Χόγκουαρτς». Μια πρωτότυπη Χριστουγεννιάτικη μαγική περιπέτεια εμπνευσμένη από τον κόσμο του Χάρι Πότερ. Ένα πρωτότυπο θεατρικό ταξίδι την Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου και ώρα 18.30 στην Αποθήκη 186 στους Γαργαλιάνους.

Μια τρυφερή ιστορία φιλίας, αγάπης και συγχώρεσης, που ξετυλίγεται μέσα στο αγαπημένο κάστρο του Χόγκουαρτς. Το Λαμπερό Άστρο της κορυφής του Χριστουγεννιάτικου δένδρου, που φωτίζει τη μεγάλη αίθουσα της σχολής μαγείας του Χόργκουαρτς, έχει εξαφανιστεί. Η εξαφάνισή του απειλεί να καταστρέψει τη μαγεία των Χριστουγέννων. Ο Χάρι με τους συμμαθητές του, με πίστη, αγνή αγάπη και θάρρος, αποφασίζουν να ανακαλύψουν το ξεχασμένο ξόρκι που θα τους οδηγήσει στο Λαμπερό Αστέρι. Άραγε θα καταφέρουν να το βρουν και να το φέρουν πίσω, προτού σβήσουν τα δικά τους Χριστούγεννα για πάντα;

Μια παράσταση κατάλληλη για όλες τις ηλικίες, με βαθιά μηνύματα και ηθικά διδάγματα για τη συνεργασία, τη γενναιότητα και την ελπίδα.

Γέλιο, αγάπη, τραγούδι, συγκίνηση, μαγεία, απρόσμενες αποκαλύψεις και πολύ δράση.

Πρωταγωνιστούν: Νίκη Γώγου, Κάτια Νίκου, Γιώργος Ζώης , Νίκος Τζώρτζης και Αλέξης Μαρτζώκος. Ιδέα, οργάνωση, διεύθυνση παραγωγής: Φώτης Σπύρου Καλλιτεχνική Διεύθυνση Κατσουράκης Δημήτριος.

