Στη θέση του προέδρου συνεχίζει ο Κώστας Μαργέλης, αντιπρόεδρος εξελέγη ο Λάμπρος Μαρίνης, γενικός γραμματέας ο Γιώργος Αλεξόπουλος, ταμίας ο Δημήτρης Καούνης, ενώ μέλη του Δ.Σ. είναι οι Κωνσταντίνος Μουζάκης, Ολγα Θεοδώρου, Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος, Γιώργος Σκούλικας, Παναγιώτης Μουργής και Χρυσόθεμις Αμανατίδη.
Παρασκευή, 09 Ιανουαρίου 2026 16:32
Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας: Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Δ.Σ.Γράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Σε Σώμα συγκροτήθηκε σήμερα το νέο Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας μετά τις αρχαιρεσίες της 30ης Νοεμβρίου 2025.
Κατηγορία Κοινωνία