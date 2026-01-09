Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας: Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Δ.Σ.

Σε Σώμα συγκροτήθηκε σήμερα το νέο Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας μετά τις αρχαιρεσίες της 30ης Νοεμβρίου 2025 .

Στη θέση του προέδρου συνεχίζει ο Κώστας Μαργέλης, αντιπρόεδρος εξελέγη ο Λάμπρος Μαρίνης, γενικός γραμματέας ο Γιώργος Αλεξόπουλος, ταμίας ο Δημήτρης Καούνης, ενώ μέλη του Δ.Σ. είναι οι Κωνσταντίνος Μουζάκης, Ολγα Θεοδώρου, Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος, Γιώργος Σκούλικας, Παναγιώτης Μουργής και Χρυσόθεμις Αμανατίδη.