Κρίσεις με άρωμα Μεσσηνίας σε Ενοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Σε εξέλιξη βρίσκονται τα τελευταία 24ωρα οι κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας.

Στο Πυροσβεστικό Σώμα με τον βαθμό του υποστρατήγου ε.α. αποστρατεύεται ο Μεσσήνιος Θανάσης Κατσαφάδος, μέχρι τώρα διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ιόνιων Νήσων με έδρα την Κέρκυρα. Να σημειωθεί φυσικά ότι ήδη από το Σάββατο με απόφαση του ΚΥΣΕΑ παρατάθηκε κατά ένα έτος η θητεία του Μεσσήνιου Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος Θεόδωρου Βάγια, ο οποίος είναι γεννημένος το 1967 στη Μηλίτσα.

Εξάλλου στην Πολεμική Αεροπορία με τον βαθμό του υποπτέραρχου (Ι) ε.α. αποστρατεύονται οι Δημήτριος Κοκώνης και Νικόλαος Τσιβουράκης, που κατά το παρελθόν διετέλεσαν διοικητές της 120 ΠΕΑ στην Καλαμάτα, ενώ στον Στρατό Ξηράς στον βαθμό του ταξιάρχου (ΠΖ) διατηρήθηκε ο Δημήτριος Λυμπερέας, πρώην διοικητής του 9ου Συντάγματος Πεζικού.