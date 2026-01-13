Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Μεσσηνίας

Ειδικότερα την Τετάρτη από τις 8:30 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι Προάστιο και Εξωχώριες (θέση “Μιχάλης”) και από τις 12 έως τις 3 το μεσημέρι Άγιος Νικόλαος (έξοδος προς Ρίγκλια) και το δυτικό τμήμα στα Άνω Ρίγκλια.

Την Πέμπτη από τις 8:30 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνουν οικισμός Κωνσταντινέας, Χράνοι (νότιο τμήμα), Επισκοπή, Καφού, βογγά, Άγιος Ανδρέας, Αδριανή, Νεραϊδόβρυση, Μηλίτσα, Αμπελόκηποι, Κάτω Αμπελόκηποι, Κλεισούρα, Νερατζιά, Νέα Κορώνη, Ράχες Λογγάς και αντλιοστάσιο Βασιλιτσίου.

Τέλος την Παρασκευή χωρίς ρεύμα θα μείνει το Αριοχώρι (δρόμος προς Ασπροπουλιά).

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω.