Παρουσιάστηκε το βιβλίο «Το βήμα που μπορώ»

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά, σε συνεργασία με το Κολλέγιο Παιχνιδούπολη και το βιβλιοπωλείο "Βιβλιόπολις", αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας για την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας. Σημαντική στιγμή αποτέλεσε η ζωντανή αλληλεπίδραση της Φρόσως Φωτεινάκη με τους μαθητές, οι οποίοι όχι μόνο άκουσαν την ιστορία αλλά συμμετείχαν ενεργά μέσα από ζωγραφιές και παιχνίδια, δίνοντας ζωή στα μηνύματα του βιβλίου. Συνολικά τριάντα μαθητές ανέβηκαν στη σκηνή, δείχνοντας με τον δικό τους μοναδικό τρόπο πως η λογοτεχνία δεν διδάσκεται μόνο, αλλά βιώνεται. Η συγγραφέας μίλησε για τη σημασία του «δικού μας βήματος» εκείνου του μικρού, αλλά καθοριστικού βήματος που μπορεί να κάνει ο καθένας, με σεβασμό στα όριά του και πίστη στις δυνατότητές του. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε αφήνοντας σε μαθητές και ενήλικες ένα μήνυμα ενσυναίσθησης και προσωπικής δύναμης.