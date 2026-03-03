Η εναλλάξ στάθμευση ανά μήνα αποδείχθηκε για ακόμη μια φορά «πονοκέφαλος» για κατοίκους και επαγγελματίες, με ξεχασμένα αυτοκίνητα να μπλοκάρουν την κυκλοφορία και την υπομονή των κατοίκων
να εξαντλείται. Ίσως η επερχόμενη ανάπλαση της οδού να αποτελέσει ευκαιρία για μια πιο μόνιμη και λογική λύση στη στάθμευση, καθώς κάθε μήνα το ίδιο κυκλοφοριακό χάος παύει να είναι ατυχία σύμπτωση.
Τ.Αν.
Τρίτη, 03 Μαρτίου 2026 20:53
Κυκλοφοριακό χάοςΓράφτηκε από τον Τάσος Ανδρικόπουλος
Η εικόνα στην οδό Αναγνωσταρά την πρώτη εργάσιμη του Μάρτη θύμισε... γνωστό έργο σε επανάληψη.
