Η εναλλάξ στάθμευση ανά μήνα αποδείχθηκε για ακόμη μια φορά «πονοκέφαλος» για κατοίκους και επαγγελματίες, με ξεχασμένα αυτοκίνητα να μπλοκάρουν την κυκλοφορία και την υπομονή των κατοίκων

να εξαντλείται. Ίσως η επερχόμενη ανάπλαση της οδού να αποτελέσει ευκαιρία για μια πιο μόνιμη και λογική λύση στη στάθμευση, καθώς κάθε μήνα το ίδιο κυκλοφοριακό χάος παύει να είναι ατυχία σύμπτωση.

Τ.Αν.