Εκπαιδευτήρια Μπουγά: Συμμετοχή σε μαθητικό συνέδριο στο Παρίσι

Η συμμετοχή τους εντάσσεται στη φιλοσοφία του σχολείου για εξωστρέφεια, καινοτομία και ουσιαστική παιδεία.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, τα παιδιά θα διερευνήσουν πώς οι ιστορικές τομές διαμόρφωσαν όχι μόνο την πολιτική και κοινωνική ζωή, αλλά και τον ίδιο τον αστικό χώρο: τις πλατείες, τους δρόμους, τα δημόσια κτίρια, τη χωροταξία και τη συμβολική ταυτότητα των πόλεων. Θα μελετήσουν τη μεταμόρφωση της Καλαμάτας μετά την Ελληνική Επανάσταση και του Παρισιού μετά τη Γαλλική Επανάσταση, αναδεικνύοντας ομοιότητες, διαφορές και ιστορικές επιρροές.

Η παρουσίαση της εργασίας θα πραγματοποιηθεί από τους ίδιους τους μαθητές, τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά, αποδεικνύοντας την ουσιαστική εξοικείωσή τους με την αγγλική γλώσσα ακόμη και σε σύνθετα και απαιτητικά επιστημονικά θέματα. Με σαφή λόγο, τεκμηριωμένα επιχειρήματα και ακαδημαϊκή ωριμότητα, οι μαθητές θα σταθούν με αυτοπεποίθηση σε ένα διεθνές βήμα διαλόγου.

Το συνέδριο αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία βιωματικής μάθησης και διεθνούς αλληλεπίδρασης. Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν ερευνητικές και ρητορικές δεξιότητες μέσω της προετοιμασίας και παρουσίασης της εργασίας τους, να συνδέσουν την Ιστορία με τη Γεωμετρία, την Αρχιτεκτονική και την Κοινωνική Εξέλιξη, αντιλαμβανόμενοι την πόλη ως «ζωντανό οργανισμό». Παράλληλα, θα συνεργαστούν σε ομάδες, θα οργανώσουν επιχειρήματα και θα σταθούν με αυτοπεποίθηση σε ένα διεθνές περιβάλλον, ενώ θα έρθουν σε επαφή με μαθητές άλλων σχολείων και χωρών, διευρύνοντας τους πνευματικούς και πολιτισμικούς τους ορίζοντες.

Το ταξίδι στο Παρίσι θα προσφέρει στους μαθητές επίσης την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα της πόλης, να περιηγηθούν σε εμβληματικά σημεία και να βιώσουν στην πράξη όσα μελετούν θεωρητικά.

Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά:«Πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση δεν περιορίζεται στους τέσσερις τοίχους της σχολικής αίθουσας· επεκτείνεται στον κόσμο, στην εμπειρία, στον διάλογο και στη σύνδεση της γνώσης με την πραγματική ζωή. Οι μαθητές μας ταξιδεύουν στο Παρίσι ως μικροί ερευνητές, πρεσβευτές της πόλης μας και της χώρας μας, αποδεικνύοντας ότι η ιστορική μνήμη, όταν συνδυάζεται με τη σύγχρονη σκέψη, μπορεί να γίνει δημιουργική δύναμη για το μέλλον. Με αισιοδοξία και ενθουσιασμό, ευχόμαστε στα παιδιά μας μια γόνιμη, δημιουργική και αξέχαστη εμπειρία».