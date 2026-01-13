Καλαμάτα: Απεργούν και την Τετάρτη οι ιδιοκτήτες ταξί, που πήγαν μέχρι το αγροτικό μπλόκο της Θουρίας (βίντεο)

Το θέμα της μεταφοράς των μαθητών σε τοπικό επίπεδο και σε πανελλαδικό των ρυθμίσεων υπέρ των βαν, των ηλεκτρικών ταξί και της φορολογίας κυριάρχησαν στη σημερινή κινητοποίηση του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ταξί Καλαμάτας, που μετέχουν στην 48ωρη πανελλαδική απεργία του κλάδου.

Σε δηλώσεις του στο Διοικητήριο Μεσσηνίας, στις πρώην σχολές Παπαφλέσσα, μετά τη συνάντηση αντιπροσωπείας του Συνδέσμου με τον αντιπεριφερειάρχη Στάθη Αναστασόπουλο, ο πρόεδρος Παναγιώτης Παπαδόπουλος επέκρινε δριμύτατα την Περιφέρεια Πελοποννήσου για τον αποκλεισμό των ταξί από τη μεταφορά μαθητών με ειδικές ανάγκες, των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών Σχολείων, ζήτησε διάλογο από την Περιφέρεια και το αυτονόητο για τα ταξί και δήλωσε πως δεν θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό για τη μεταφορά μαθητών με τους όρους της Περιφέρειας.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ταξί Καλαμάτας εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση, στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, σημείωσε ότι οι περισσότεροι ιδιοκτήτες ήταν Ν.Δ. και αυτοί φωνάζουν πιο πολύ κι έστειλε μήνυμα πως θα συνεχίσουν την προειδοποιητική απεργία, αν η κυβέρνηση δεν συζητήσει με τον κλάδο των ταξί.

Αναλυτικά, σήμερα το πρωί ιδιοκτήτες ταξί με τα οχήματά τους πραγματοποίησαν μηχανοκίνητη πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Καλαμάτας και κατέληξαν στο Διοικητήριο Μεσσηνίας στην οδό Κρήτης. Αντιπροσωπεία τους συναντήθηκε με τον αντιπεριφειάρχη Στάθη Αναστασόπουλο και συζήτησαν κυρίως για το θέμα της μεταφοράς μαθητών και την αντίδραση του κλάδου.

Μετά τη συνάντηση, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Παναγιώτης Παπαδόπουλος σημείωσε, σε δηλώσεις του:

“Συζητήσαμε κυρίως για το τοπικό θέμα, τη σχολική μεταφορά. Ο σχεδιασμός έχει βγει τελείως εκτός πραγματικότητας. Για τα παιδιά ΑμεΑ, του Νηπιαγωγείου, του Δημοτικού που είναι σε άγονες γραμμές, δυστυχώς, πολλά δρομολόγια έχουν κοπεί από το ταξί. Δεν το λέω επειδή έχουν κοπεί από το ταξί, αλλά δεν γίνεται ένα παιδάκι με ειδικές ανάγκες να μην μπορεί να το μεταφέρει ταξί. Ενα παιδάκι με ειδικές ανάγκες μπορεί να μπει μέσα στο λεωφορείο, μπορεί ένα παιδάκι που κάνει ινσουλίνη, που έχει σάκχαρο, να βγει στη στάση και να περιμένει στις 7 η ώρα το πρωί και να περάσει το λεωφορείο στις 8 παρά τέταρτο;

Αν συνεχίσει έτσι ο διαγωνισμός και δεν κάτσουν να κουβεντιάσουμε, γιατί εμείς είμαστε ανοιχτοί στον διάλογο… Και τόσα χρόνια με καμία περιφερειακή αρχή δεν είχαμε προβλήματα. Εμείς δεν ζητάμε να είναι υπέρ μας ο διαγωνισμός, ζητάμε δικαιοσύνη.

Και να ξέρουν εδώ ότι θα βρουν απέναντι τους γονείς. Οταν το παιδάκι με ειδικές ανάγκες δεν μπορέσει το κράτος να του παρέχει σχολική μεταφορά, τι μιλάμε; Θα περιμένει το ΑμεΑ στη Βέργα στη στάση να πάρει το λεωφορείο; Και αν πάει και πέσει ο άλλος πάνω του, τι θα γίνει; Θα μιλάμε για καινούργια Τέμπη;

Είναι εκτός πραγματικότητας η Περιφέρεια. Να κάτσει κάτω να κουβεντιάσουμε τα προβλήματά μας. Εμείς είμαστε ανοιχτοί στον διάλογο κι εγώ πάντα κοιτάζω να κουβεντιάζω. Ποτέ δεν είμαστε σε σύγκρουση. Εμείς ζητάμε το αυτονόητο και πιστεύω ότι καταλαβαίνει όλος ο κόσμος. Σχολική μεταφορά ΑμεΑ τόσα χρόνια στο ταξί. Νηπιαγωγεία τόσα χρόνια στο ταξί. Παιδιά με προβλήματα τόσα χρόνια στο ταξί”.

Ο πρόεδρος διευκρίνισε πως “δεν λέμε να τα πάρουμε όλα εμείς. Να πάρουμε αυτά που δικαιούμαστε. Και να το καταλάβουν, θα βρουν την κοινωνία απέναντί τους” και κατέληξε: “Και να γνωρίζουν ότι εμείς στον διαγωνισμό δεν θα συμμετέχουμε με αυτούς τους όρους. Τελεία και παύλα. Θέλουν σύγκρουση, σύγκρουση θα έχουν. Η πρότασή μας είναι αύριο να πάρει ο διαγωνισμός αναβολή και να κάτσουν κάτω να κουβεντιάσουμε. Και λέμε τόσο καιρό, από τον Αύγουστο για τον διαγωνισμό, για τον διαγωνισμό. Ετσι έλεγαν και με τους αγρότες για τους δάκους και σάπισαν οι ελιές. Και στη Μεσσηνία έγινε φτωχοποίηση τώρα”.

* Για τα κεντρικά θέματα ο κ. Παπαδόπουλος παρατήρησε:

“Αυτή η κυβέρνηση είναι εκτός τόπου και χρόνου. Δεν ακούει, δεν συμμετέχει σε διάλογο, έχει πάντα μονόλογο. Το πιο βασικό θέμα για μας είναι ότι όλες οι νομοθετικές ρυθμίσεις που γίνονται, είναι υπέρ του βαν. Λες κι εμείς δεν υπάρχουμε. Εμείς θέλουμε να ισχύσει ο νόμος που υπάρχει για το βαν, 3 ώρες 150 ευρώ. Και να αφήσουν τη μία ώρα στα 50 ευρώ. Και να κάτσει η κυβέρνηση να κουβεντιάσει, γιατί δεν έχει κουβεντιάσει καθόλου. Ενα άλλο θέμα είναι τα ηλεκτρικά. Ποια ηλεκτρικά; Βλέπετε εσείς να υπάρχουν πουθενά φορτιστές, να έχουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα εμείς; Βλέπετε ότι μπορεί να στηριχθεί αυτό το πράγμα που λένε;”.

Συνεχίζοντας, προέτρεψε “να πάνε να κυνηγήσουν τον Φραπέ και τον Χασάπη και να αφήσουν τον κλάδο στην ησυχία του” κι εξήγησε: “Είναι προειδοποιητική αυτή η απεργία που κάνουμε. Να κάτσουν να κουβεντιάσουμε, όλη η κοινωνία σήμερα είναι στον δρόμο. Οι αγρότες είναι εκεί 30 ημέρες. Εμείς συνεχίζουμε 2 ημέρες, θα κάτσουμε 2 μήνες, αν δεν κουβεντιάσουν”.

Για τα υπόλοιπα ανέφερε: “Ασφαλιστικό, φορολογία. Εχω εγώ μισό ταξί και πληρώνω 3.000 ευρώ στο τεκμαρτό. Δεν μπορεί να ισχύει αυτό. Από το μηδέν με 10% φορολογία, μία δίκαιη φορολόγηση. Τι είναι αυτό το πράγμα; Πάνε σε ένα τσουβάλι ή μισό ταξί έχουμε ή 3 ταξί έχουμε, όλοι το ίδιο;”.

Και κατέληξε: “Η κυβέρνηση δεν κάθεται να κουβεντιάσει. Οι Κυρανάκηδες είναι εκτός τόπου και χρόνου. Και να ξέρει, να πάρει ένα μήνυμα ο πρωθυπουργός – δεν ξέρω που βρίσκεται, μπορεί να μη ζει στην Ελλάδα – εδώ οι περισσότεροι που είναι σήμερα, ήταν Ν.Δ. Και αυτοί είναι που φωνάζουν πιο πολύ. Να το πάρει το μήνυμα. Εμείς δεν κάνουμε πίσω, είναι προειδοποιητική η απεργία, θα συνεχίσουμε. Για το τοπικό θέμα να κάτσει η Περιφέρεια να κουβεντιάσουμε με ίσους όρους, γιατί δεν θα βρουν εμάς απέναντι, θα βρουν την κοινωνία. Κι ένα ΑμεΑ παιδί δικαιούται σχολική μεταφορά”.

Επίσκεψη συμπαράστασης στους αγρότες - Οι ιδιοκτήτες ταξί στο μπλόκο της Θουρίας

Τη συμπαράστασή τους στους αγρότες της Μεσσηνίας που βρίσκονται στο μπλόκο της Θουρίας, στον αυτοκινητόδρομο του “Μορέα” εδώ και ένα μήνα, εξέφρασαν σήμερα το πρωί, οι ιδιοκτήτες ταξί της Καλαμάτας, οι οποίοι μετέχουν στην 48ωρη πανελλαδική απεργία του κλάδου.

Μετά την επίσκεψή τους στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας, οι ιδιοκτήτες ταξί πήγαν στο μπλόκο με πορεία των οχημάτων τους από τη Νέα Είσοδο και μπήκαν με τα ταξί μέσα στο μπλόκο, δίπλα στα τρακτέρ.

Ο αγρότης Δημήτρης Μπίρης από τον Αγροτοκτηνοτροφικό Σύλλογο Μεσσήνης, τους συνεχάρη για τη δυναμική κινητοποίησή τους, τους καλωσόρισε και τους ευχαρίστησε για τ”η συμπαράσταση για τα δίκαια αιτήματά μας”, σημείωσε πως “είμαστε ενωμένοι, όλοι μαζί” και κάλεσε “όλους τους κλάδους να κάνουμε κοινούς αγώνες”.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ταξί Καλαμάτας Παναγιώτης Παπαδόπουλος επισήμανε ότι “είμαστε κοντά στους αγρότες μας, γιατί οικονομία χωρίς πρωτογενή τομέα δεν υπάρχει”.

Τους συνεχάρη που είναι τόσον καιρό έξω και παλεύουν, δήλωσε πως “είμαστε στο πλευρό σας, γιατί έχετε απόλυτο δίκιο” και παρατήρησε, μεταξύ άλλων: “Αυτή η κυβέρνηση έχει βαλθεί να μας πάρει τα κτήματα, τις περιουσίες μας, τα αυτοκίνητά μας. Σήμερα ξεκινήσαμε είναι προειδοποιητική απεργία για να κάτσει η κυβέρνηση στον διάλογο. Εδώ δεν υπάρχει Πόρσε και Φεράρι, είναι άνθρωποι που δεν μπορούν να επιβιώσουν. Δεν πάει άλλο. Θα μας βρείτε απέναντι. το 41% που έχετε πάρει, κάντε εκλογές αύριο το πρωί να δείτε άμα το έχετε. Είμαστε στον δρόμο, γιατί χάνουμε τις δουλειές μας. Φέτος δεν μάζεψε κανένας λάδι, οι ελιές σάπισαν. Που είναι η κυβέρνηση, ο ΕΛΓΑ που αποζημιώνει; Ολοι μια μπουνιά, θα βρουν την κοινωνία απέναντί τους. Καλά κάνατε και δεν δεχθήκατε τη συνάντηση. Ο Μητσοτάκης έχει μάθει στη διαπλοκή, οι μισοί από την άλλη πόρτα, οι δικοί του από κει”.

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Χανδρινού Κώστας Αποστολόπουλος ευχαρίστησε τους ιδιοκτήτες ταξί και παρατήρησε: “Είμαστε 30 μέρες στον αυτοκινητόδρομο, κάναμε γιορτές εδώ. Η δυναμική κινητοποίηση των ταξιτζήδων μας δίνει κουράγιο να συνεχίσουμε. Σας πετάει έξω για να φέρει εταιρείες και εμάς μας διώχνει από τα χωράφια μας για να φέρει 5 εταιρείες, όπως το έχει αποδείξει με τις πολυεθνικές με την ενέργεια που ρημάζουν τον απλό πολίτη και την τεράστια αύξηση των τιμών από το χωράφι στο ράφι. Θα παράγουμε τσάμπα και εσείς θα τα τρώτε πανάκριβα”.