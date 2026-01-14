Ανησυχία των ξενοδόχων για το λιγνιτωρυχείο στην Κυπαρισσία - Αντιδράσεις από Ομοσπονδία και Δικηγορικό

Την έντονη ανησυχία της και την πλήρη αντίθεση της στη λειτουργία λιγνιτωρυχείου στη περιοχή της Κυπαρισσίας εκφράζει η Ένωση Ξενοδόχων και Ιδιοκτητών Τουριστικών Καταλυμάτων Τριφυλίας.

Τονίζουν ότι θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στο περιβάλλον, υποβάθμιση της τουριστικής εικόνας και σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και την τοπική οικονομία. Ενώ ζητούν από τις αρμόδιες αρχές να παγώσουν άμεσα οποιονδήποτε σχεδιασμό ή μελέτη που αφορά την εξόρυξη λιγνίτη στην περιοχή.

Στη σχετική τους επιστολή διαμαρτυρίας προς το Δήμαρχο Τριφυλίας, την Περιφέρεια Πελοποννήσου και το υπουργείο Περιβάλλοντος τονίζουν: «Η Ένωση Ξενοδόχων και ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων Τριφυλίας, εκφράζει με την παρούσα επιστολή την έντονη ανησυχία και την πλήρη αντίθεσή της απέναντι στην ενδεχόμενη κατασκευή και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην ευρύτερη περιοχή της Κυπαρισσιας.

Η Κυπαρισσία, γνωστή για τη φυσική της ομορφιά, τις καθαρές παραλίες, την ιστορική παλιά άνω πόλη και το αυθεντικό της περιβάλλον, έχει επί δεκαετίες στηρίξει την οικονομία της στον τουρισμό, την αγροτική παραγωγή και την ποιοτική φιλοξενία. Η ανάπτυξη ενός λιγνιτωρυχείου τόσο κοντά στον αστικό και παραθαλάσσιο ιστό θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στο περιβάλλον, υποβάθμιση της τουριστικής εικόνας και σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και την τοπική οικονομία.

Είναι αδιανόητο, σε μια εποχή που η χώρα στρέφεται προς την πράσινη ενέργεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη, να τίθεται υπό συζήτηση ένα έργο που αντιστρατεύεται κάθε σύγχρονη περιβαλλοντική αρχή. Η Ένωση μας δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν θα επιτρέψουμε την καταστροφή του τόπου μας και θα σταθούμε ενωμένοι με την τοπική κοινωνία για την προάσπιση του φυσικού και οικονομικού μας κεφαλαίου.

Ζητούμε από τις αρμόδιες αρχές να παγώσουν άμεσα οποιονδήποτε σχεδιασμό ή μελέτη που αφορά την εξόρυξη λιγνίτη στην περιοχή.

Η Κυπαρισσία και η Τριφυλία αξίζει ένα βιώσιμο μέλλον, βασισμένο στο σεβασμό προς τη φύση, την ιστορία και τους ανθρώπους της».

Αρνητική για λιγνιτωρυχείο η Ομοσπονδία Συλλόγων Συνδέσμων Τριφυλίας

Την άμεση άρνηση έγκρισης λειτουργίας λιγνιτωρυχείου στη περιοχή της Κυπαρισσίας ζητά η Ομοσπονδία Συλλόγων Συνδέσμων Τριφυλίας. Σε σχετική τους απόφαση μετά από έκτακτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου τονίζεται: «Το ΔΣ της Ομοσπονδίας Συλλόγων - Συνδέσμων Τριφυλίας το σε έκτακτη συνεδρίασή του την 9-1-2026 αποφάσισε κατόπιν διαλογικής συζήτησης την σύνταξη και αποστολή στην Πρόεδρο του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Κυπαρισσίας κ. Μαρίκα Καραμπά Επιστολής - Ψηφίσματος κάθετης αντίθεσης μας στο ενδεχόμενο εκμετάλλευσης λιγνιτωρυχείου στην περιοχή της Κυπαρισσίας.

Κάτι τέτοιο θα είχε ολέθριες συνέπειες στην επιβάρυνση του περιβάλλοντος καθώς και αντιβαίνει στους 2 κυρίαρχους πυλώνες ανάπτυξης της περιοχής μας δηλαδή του πρωτογενούς τομέα και του ποιοτικού θεματικού τουρισμού.

Ζητάμε την άμεση άρνηση έγκρισης συνέχισης της συγκεκριμένης επένδυσης».

Δικηγορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας: Ψήφισμα κατά της δημιουργίας λιγνιτωρυχείου

Την πλήρη αντίθεση του στη δημιουργία λιγνιτωρυχείου στη περιοχή της Κυπαρισσίας εκφράζει με ψήφισμα του ο Δικηγορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας. Σημειώνοντας παράλληλα ότι θα παρακολουθεί συστηματικά τις εξελίξεις ασκώντας το θεσμικό του ρόλο υπέρ της νομιμότητας, της προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών και της ενίσχυσης του κράτους δικαίου και συντάσσεται με τα δίκαια αιτήματα των κατοίκων της περιοχής που επιθυμούν ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και του τουρισμού.

Αναλυτικά στο ψήφισμα του Δικηγορικού Συλλόγου τονίζεται: «Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Κυπαρισσίας, κατά την έκτακτη συνεδρίαση του στις 13-01-2026 και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που του αναγνωρίζονται από το Σύνταγμα, τον Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013) και τις αρχές του κράτους δικαίου, λαμβάνοντας υπόψιν ότι στην Δ.Ε. Κυπαρισσίας, επαναπροωθείται λειτουργία λιγνιτωρυχείου, εκδίδει το ακόλουθο ψήφισμα:

Θεωρεί ότι:

1. Η λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Δ.Ε. Κυπαρισσίας εκτός από τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα έχει επιβλαβείς επιπτώσεις και στην υγεία και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής, οι δε συνέπειες στο περιβάλλον και στην ανάπτυξη της περιοχής θα είναι καταστροφικές

2. Η εξόρυξη λιγνίτη στην Δ.Ε. Κυπαρισσίας, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το εγκεκριμένο πλαίσιο Περιφερειακού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ Β΄ 1485/10-10-2003), όπου προτείνεται ο περιορισμός ρυπογόνων εγκαταστάσεων και η αντικατάστασή τους με ανανεώσιμες πηγές ενεργείας (ΑΠΕ), όπως τα υδροηλεκτρικά έργα ή η επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου, καθώς και με την Έγκριση αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου και Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού (ΦΕΚ Δ’ 186/10.04.2025). Επίσης σε αντίθεση έρχεται και με το υπό έγκριση ΓΠΣ Κυπαρισσίας

3. Το Λιγνιτωρυχείο που προωθείται να λειτουργήσει εντός της Ο.Π. 70 Νομού Μεσσηνίας, είναι στα όρια του δικτύου Natura 2000 του Κυπαρισσιακού κόλπου, που προστατεύεται με το από 17.9.2018 (ΦΕΚ Δ΄ 391/3.10.2018) Προεδρικό Διάταγμα με τον τίτλο “Χαρακτηρισμός του Κυπαρισσιακού Κόλπου και της ευρύτερης περιοχής του ως «Περιοχή Προστασίας της Φύσης», καθορισμός ζωνών προστασίας, καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης”.

4. Το Λιγνιτωρυχείο προωθείται να λειτουργήσει σε χώρο 370 στρεμμάτων περίπου στην ευρύτερη περιοχή της Οριστικής Παραχώρησης 70 Νομού Μεσσηνίας έκτασης 8.260 στρεμμάτων περίπου η οποία Ο.Π. περιλαμβάνει εκτάσεις εντός των οικισμών Κυπαρισσίας, Μύλων, Μαύρης Λίμνας (Πλετσέικα), Καρτελά, Μεταλλείου, Μεμί, Κάτω Μπλεμενιάνων της Δημοτικής Κοινότητας Κυπαρισσίας και των Δημοτικών Κοινοτήτων Ραχών, Μύρου, Βρυσών και Μουριατάδας. Αυτό παραβιάζει - μεταξύ άλλων - και τις προστατευτικές διατάξεις του Π.Δ. 2/13-3-81 για τους οικισμούς που προϋφίστανται του 1923.

5.Η λειτουργία Λιγνιτωρυχείου αγνοεί τις παγκόσμιες εξελίξεις στο ζήτημα της ενέργειας σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος, οι οποίες υπαγορεύουν την κατά το δυνατό ταχύτερη και αποτελεσματικότερη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, που ενέχονται για την παγκόσμια περιβαλλοντική υποβάθμιση. Στο πλαίσιο αυτών των εξελίξεων και η Ελλάδα έχει υπογράψει το Πρωτόκολλο του ΚΙΟΤΟ και έχει αναλάβει δεσμεύσεις προς την κατεύθυνση της μείωσης των εκπομπών ρύπων. Συνεπώς, οι διεθνείς δεσμεύσεις της Ελληνικής Πολιτείας απαιτούν την προστασία του περιβάλλοντος και τον περιορισμό της λειτουργίας των εργοστασίων τύπου Μεγαλόπολης, Κοζάνης, Πτολεμαΐδας με ορυκτά καύσιμα, όπως ο λιγνίτης.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας θα παρακολουθεί συστηματικά τις εξελίξεις ασκώντας το θεσμικό του ρόλο υπέρ της νομιμότητας, της προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών και της ενίσχυσης του κράτους δικαίου και συντάσσεται με τα δίκαια αιτήματα των κατοίκων της περιοχής που επιθυμούν ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και του τουρισμού έτσι όπως έχει πολλάκις αναγνωρισθεί τόσο από ομόφωνες αποφάσεις του συμβουλίου της Δ.Ε. Κυπαρισσίας όσο και από ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας (32/2015) και Περιφερεριακού Συμβουλίου Πελοποννήσου (41/2015) που απέρριψαν την λειτουργία Λιγνιτωρυχείου στην Δ.Ε. Κυπαρισσίας».

Κ.Μπ.