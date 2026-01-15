Δράση με στόχο την προβολή του Λυκόδημου

Η δράση αξιοποιεί το διαδίκτυο και τη θετική δυναμική της κοινωνικής δικτύωσης ως εργαλεία προβολής και συνέχειας. Η ομάδα των περιηγητών του Λυκόδημου θα προβάλλει συστηματικά υλικό, σκέψεις και δράσεις, σε συνεργασία με ομάδες και ανθρώπους που έχουν επιλέξει την πεζοπορία και τη βιωματική εμπειρία ως τρόπο ελεύθερου χρόνου αλλά και ως ενεργή συμμετοχή στην αναγέννηση της ελληνικής υπαίθρου.
Μια ήσυχη, σταθερή προσπάθεια ανάδειξης ενός τόπου που δεν επιδιώκει να εντυπωσιάσει, αλλά να βιωθεί, να περπατηθεί και να ακουστεί.