Δράση με στόχο την προβολή του Λυκόδημου

Μια μακράς χρονικής διάρκειας δράση με τίτλο «Ακούγοντας τις σιωπές του Λυκόδημου» ξεκινά με πρωτοβουλία ομάδας ανθρώπων που πιστεύουν στη βαθιά, ουσιαστική αναγέννηση του βουνού του Λυκόδημου και των γραφικών χωριών του.

Η δράση αξιοποιεί το διαδίκτυο και τη θετική δυναμική της κοινωνικής δικτύωσης ως εργαλεία προβολής και συνέχειας. Η ομάδα των περιηγητών του Λυκόδημου θα προβάλλει συστηματικά υλικό, σκέψεις και δράσεις, σε συνεργασία με ομάδες και ανθρώπους που έχουν επιλέξει την πεζοπορία και τη βιωματική εμπειρία ως τρόπο ελεύθερου χρόνου αλλά και ως ενεργή συμμετοχή στην αναγέννηση της ελληνικής υπαίθρου.

Μια ήσυχη, σταθερή προσπάθεια ανάδειξης ενός τόπου που δεν επιδιώκει να εντυπωσιάσει, αλλά να βιωθεί, να περπατηθεί και να ακουστεί.