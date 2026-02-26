Παρεμβάσεις και δρομολόγηση χρηματοδότησης για τις καταστροφές σε Μεγαλόπολη και Γορτυνία

Oι ζημιές στο οδικό δίκτυο Μεγαλόπολης και Γορτυνίας συζητήθηκαν σε σύσκεψη που έγινε στο γραφείο του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχού με τη συμμετοχή των δημάρχων Μεγαλόπολης Κώστα Μιχόπουλου και Γορτυνίας Ευστάθιου Κούλη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν σοβαρές φθορές σε κρίσιμα τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου και επηρεάστηκε η ασφαλής μετακίνηση. Οι αυτοψίες που ακολούθησαν κατέγραψαν την έκταση των προβλημάτων και την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων αποκατάστασης. Για τον Δήμο Μεγαλόπολης εγκρίθηκε ήδη κονδύλι 300.000 ευρώ για εργασίες στην επαρχιακή οδό Μεγαλόπολη–Ίσαρη– Βάστα και για δημιουργία παράκαμψης σε σημείο με μεγάλες καταστροφές. Παράλληλα η Περιφέρεια βρίσκεται σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο για πρόσθετη χρηματοδότηση ώστε να προχωρήσουν παρεμβάσεις και στα υπόλοιπα πληγέντα τμήματα.

Όπως αναφέρεται, από την εκδήλωση των φαινομένων συνεργεία της Περιφέρειας και των δήμων προχώρησαν σε επείγουσες εργασίες για την αποκατάσταση της βατότητας και τον περιορισμό των επιπτώσεων στις μετακινήσεις.