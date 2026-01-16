Ανατροπή τρακτέρ στην Πλάτη Φιλιατρών - 21χρονος απεγκλωβίστηκε χωρίς σοβαρό τραυματισμό!

Αγιο είχε ένας νεαρός που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του σε αγρόκτημα στην περιοχή της Πλάτης Φιλιατρών και απεγκλωβίστηκε από αυτό δίχως να τραυματιστεί!

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Πέμπτης όταν ένας 21χρονος ενώ έκανε αγροτικές εργασίες, υποχώρησε το έδαφος σε ένα δύσβατο σημείο, με αποτέλεσμα να ανατραπεί το τρακτέρ του, με την πιρούνα που είχε πίσω από τα υδραυλικά.

Ο ίδιος εγκλωβίστηκε μεταξύ του τρακτέρ και του γεωργικού μηχανήματος (πιρούνα) και είναι χαρακτηριστικό πως μόνο το κεφάλι του ήταν στη επιφάνεια, με το σώμα του να έχει εγκλωβιστεί από το τρακτέρ και από τα χώματα!

Η οικογένεια του ανησύχησε μιας και δεν γύρισε από το χωράφι και ξεκίνησε να τον αναζητά ενώ είχε νυχτώσει.

Εν τέλει λίγο μετά τις 1.30 τα μεσάνυχτα τον εντόπισαν στο σημείο που έγινε το αγροτικό ατύχημα, πολύ ταλαιπωρημένο, αλλά να έχει τις αισθήσεις.

Αμεσα ενημέρωσαν την Πυροσβεστική που έφτασε στο σημείο με 7 πυροσβέστες και τρία οχήματα από τους Γαργαλιάνους και την Κυπαρισσία.

Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού του που έγινε με μεγάλη προσοχή, συνέδραμαν και άλλα δύο τρακτέρ και τελικά ύστερα από δυο σχεδόν ώρες, ο 21χρονος απεγκλωβίστηκε με ασφάλεια, δίχως να έχει εμφανή τραύματα.

Στη συνέχεια ο νεαρός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας και ύστερα σε αυτό της Καλαμάτας, για προληπτικές εξετάσεις οι οποίες έδειξαν πως είναι καλά στην υγεία του και δεν υπέστη το παραμικρό σπάσιμο παρά τη σοβαρότητα του ατυχήματος!

Κ.Ηλ.