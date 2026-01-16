Φωτιά σε στάβλο στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας - Κάηκαν 500 μπάλες σανό

Μεγάλες ζημιές υπέστη ένας στάβλος στην Δυτική Παραλία Καλαμάτας, κοντά στην πίστα καρτ, από φωτιά που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες η φωτιά πήρε μεγάλες διαστάσεις, με την Πυροσβεστική να ενημερώνεται για το συμβάν λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι. Αμεσα στο σημείο βρέθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, με 8 οχήματα και 20 πυροσβέστες, ενώ στην κατάσχεση συνέδραμε και η εθελοντική ομάδα ΟΑΚ Μεσσηνίας με 2 οχήματα και 4 εθελοντές.

Το ευτύχημα ήταν πως δεν υπήρχαν ζώα μέσα στον στάβλο, όμως η εγκατάσταση υπέστη πολύ σοβαρές ζημιές, ενώ κάηκαν πάνω από 500 μπάλες σανό, ζωοτροφές και ένα τρέιλερ.

Μετά από 4 ώρες η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, με τους πυροσβέστες και τους εθελοντές να δίνουν μεγάλο αγώνα για να σώσουν ό,τι περισσότερο μπορούσαν από την περιουσία του ιδιοκτήτη.

Για τα αίτια της φωτιάς προανάκριση διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Κ.Ηλ.