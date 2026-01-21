Πέρασε στην ιστορία το "Roi Mat" μετά από 35 χρόνια - «Καμπανάκι» για την παραλία της Καλαμάτας

Ως ένα ηχηρό «καμπανάκι» για την επιχειρηματική πραγματικότητα της παραλιακής ζώνης της Καλαμάτας μπορεί να χαρακτηριστεί το κλείσιμο μίας από τις πιο ιστορικές επιχειρήσεις της περιοχής αλλά και της πόλης ευρύτερα.

Το Roi Mat, στη συμβολή των οδών Ναυαρίνου και Ηρώων, έριξε αυλαία έπειτα από 35 χρόνια συνεχούς λειτουργίας, προκαλώντας έκπληξη τόσο στον επιχειρηματικό κόσμο όσο και στους κατοίκους της πόλης, καθώς αποτελούσε διαχρονικά σημείο αναφοράς για την παραλία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Το λουκέτο στο Roi Mat έρχεται να προστεθεί σε ένα ακόμη κομμάτι του παζλ των καταστημάτων διαφόρων κατηγοριών που έχουν κλείσει στην παραλιακή ζώνη την τελευταία πενταετία, υπενθυμίζοντας ότι ακόμη και ο δρόμος που έχει χαρακτηριστεί ως «βιτρίνα» της πόλης δεν μπορεί να λειτουργεί στον αυτόματο, χωρίς τον απαραίτητο σχεδιασμό και τη θεσμική στήριξη.

Μιλώντας στην «Ε», ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης Κωνσταντίνος Δημητρόπουλος, στάθηκε ιδιαίτερα στην εικόνα εγκατάλειψης που, όπως υποστηρίζει, παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια το συγκεκριμένο τμήμα της Ναυαρίνου, συνδέοντάς την με την αμέλεια των αρμόδιων φορέων να προχωρήσουν σε ουσιαστικές παρεμβάσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη χρέωση ανά τετραγωνικό μέτρο, η οποία –όπως σημείωσε– είναι ίδια με εκείνη που ισχύει στο λιμάνι και στην κεντρική πλατεία, χωρίς ωστόσο να παρέχεται οποιαδήποτε βοήθεια από τη δημοτική ή τη λιμενική αρχή. Συγκεκριμένα, η Β’ ζώνη λιμένος, στην οποία δραστηριοποιούταν το κατάστημα, επιβαρύνεται με τις ίδιες χρεώσεις για τα τραπεζοκαθίσματα, παρότι πρόκειται για περιοχή ιδιαίτερα ευάλωτη στα καιρικά φαινόμενα και χωρίς την ίδια προσέλευση κόσμου το χειμώνα. Παράλληλα, ο κ. Δημητρόπουλος αναφέρθηκε στη σχεδόν μηδενική πλέον δυνατότητα στάθμευσης στο συγκεκριμένο κομμάτι της παραλίας, σε αντίθεση με όσα ίσχυαν τα προηγούμενα χρόνια. Ανατρέχοντας στο παρελθόν, υπογράμμισε τη σημαντική επιχειρηματική δραστηριότητα που χαρακτήριζε την παραλία τη δεκαετία του 2000, παραμένοντας ζωντανή κυρίως μέσω ιδιωτικών πρωτοβουλιών.

Ο ίδιος τόνισε πως, κατά την εκτίμησή του, οι δημοτικές αρχές τα τελευταία 30 χρόνια δεν έχουν προσφέρει ουσιαστικά το παραμικρό στο συγκεκριμένο τμήμα της Ναυαρίνου, σημειώνοντας ότι έστω και τώρα θα πρέπει να υπάρξουν πρωτοβουλίες, ώστε να στηριχθούν τουλάχιστον οι μελλοντικοί επιχειρηματίες της περιοχής. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε τον μόλο στα Βραχάκια, ο οποίος εξακολουθεί να θυμίζει «βομβαρδισμένο τοπίο» από τους σεισμούς του 1986, παρά τις παλαιότερες δεσμεύσεις για ανακατασκευή και ανάπλαση. Τα λεγόμενά του άλλωστε, επιβεβαιώνει και η στασιμότητα στον χώρο της πρώην ταβέρνας «Κοιλάκος», μετά την ολική κατεδάφιση του κτηρίου, με το κομμάτι αυτό να αποτελεί δυσφήμιση για την παραλιακή.

ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΑΠΟ ΤΟ 1991

Το Roi Mat συγκαταλέγεται στις πιο ιστορικές επιχειρήσεις της Ναυαρίνου. Άνοιξε τον Οκτώβριο του 1991, σε μια εποχή όπου η περιοχή της Ηρώων ήταν γεμάτη καλαμιές. Αρχικά λειτούργησε ως στέκι με ηλεκτρονικά παιχνίδια και μπιλιάρδα, ενώ από το 2000 και έπειτα ακολούθησε τη φιλοσοφία του καφέ, αποτελώντας, μεταξύ άλλων, σημείο αναφοράς για τους φίλους του αθλητισμού που ήθελαν να παρακολουθήσουν την ομάδα τους, με θέα τη θάλασσα. Οσο για τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα, ο κ. Δημητρόπουλος δήλωσε ότι εξετάζει διάφορα δεδομένα για το ενδεχόμενο μιας νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Καλαμάτα. «Από την πλευρά μου θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο για τη στήριξή του όλα αυτά τα χρόνια», ανέφερε κλείνοντας, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση προς τους αρμόδιους να αναλάβουν πρωτοβουλίες, έστω και την ύστατη στιγμή, ώστε το συγκεκριμένο κομμάτι της Ναυαρίνου να αλλάξει πρόσωπο και να στηριχθεί, για να επιστρέψει η ζωντάνια και η επιχειρηματική δραστηριότητα γενικότερα στην παραλία.

Σημειώνεται ότι το Roi Mat έχει πλέον αλλάξει χέρια, με τον χώρο να αναμένεται να κινηθεί και πάλι στα μονοπάτια της εστίασης.