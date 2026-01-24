Επιστημονική ημερίδα χθες στην Καλαμάτα: Η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση  

Η εκδήλωση ανέδειξε τη δυναμική της σύγχρονης εκπαίδευσης και την επιτακτική ανάγκη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες, προσελκύοντας έντονο ενδιαφέρον από την εκπαιδευτική κοινότητα. Στο πλαίσιο της ημερίδας παρουσιάστηκαν εισηγήσεις υψηλού επιστημονικού επιπέδου, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν την Τεχνητή Νοημοσύνη, το STEM και τις εφαρμογές τους στη διδακτική πράξη. Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος, στην εισήγησή του με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη στη Διδακτική Διαδικασία. Ερωτήματα ήθους», ανέπτυξε τους ηθικούς προβληματισμούς και τις αξιακές προεκτάσεις της χρήσης της τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Ο καθηγητής Σαράντος Ψυχάρης παρουσίασε το θέμα «STEM και τεχνητή νοημοσύνη στην Εκπαίδευση», εστιάζοντας στη διαθεματική προσέγγιση και στη συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης στη μαθησιακή διαδικασία. Ο μεταδιδακτορικός ερευνητής Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης ανέλυσε τα «Οντοϋπολογιστικά Συστήματα στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», παρουσιάζοντας σύγχρονες θεωρητικές και πρακτικές εφαρμογές. Ιδιαίτερη ιστορική και παιδαγωγική διάσταση έδωσε ο ομότιμος καθηγητής Διονύσιος Βαβουγυιός με την εισήγησή του «Ένας προάγγελος της Εκπαίδευσης STEM. Πειραματικά Εργαστήρια και Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών», αναδεικνύοντας τη διαχρονική αξία των εργαστηριακών προσεγγίσεων. Ο αναπληρωτής καθηγητής Βασίλειος Πουλόπουλος αναφέρθηκε στη «Τεχνητή νοημοσύνη και το διαδίκτυο στην Εκπαίδευση», τονίζοντας τις προκλήσεις και τις δυνατότητες του ψηφιακού περιβάλλοντος. Ο καθηγητής Λάζαρος Ζύλης, με θέμα «Η χρυσή ψηφιακή τομή του χθες και του αύριο. Εφαρμογή Επαυξημένης Πραγματικότητας με AI», παρουσίασε καινοτόμες εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας, ενώ ο διευθυντής Αριστείδης Παλιούρας, στην εισήγησή του «STEM στην πράξη – Πρακτικά παραδείγματα με τον νέο εξοπλισμό ρομποτικής», εστίασε στη βιωματική μάθηση και στη χρήση ρομποτικών συστημάτων στο σχολείο. Τέλος, οι αναπληρωτής καθηγητής Χαρίλαος Τσιχουρίδης και καθηγητής Νικόλαος Μήτρακας ανέλυσαν την «Αλληλεπίδραση πραγματικών και εικονικών κόσμων (STEM και Μικτή Πραγματικότητα)», παρουσιάζοντας σύγχρονες παιδαγωγικές εφαρμογές μικτής πραγματικότητας. Η ημερίδα πλαισιώθηκε από εργαστήρια και έκθεση σύγχρονων τεχνολογιών AR/VR και ρομποτικής, καθώς και διαδραστικά workshops, προσφέροντας στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα άμεσης επαφής με καινοτόμα εκπαιδευτικά εργαλεία. Το συνολικό αποτύπωμα της εκδήλωσης ήταν ιδιαίτερα θετικό, επιβεβαιώνοντας ότι η ουσιαστική ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για το σχολείο του μέλλοντος.

Τ.Αν.