eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2026 14:21

Ενημερωτική δράση στο Γυμνάσιο Θουρίας

Γράφτηκε από την

Ενημερωτική δράση στο Γυμνάσιο Θουρίας

Premium Strom

 

Ενημερωτική δράση στο Γυμνάσιο Θουρίας με θέμα τους σχολικούς κανόνες, τις καθημερινές επιλογές των μαθητών και τη διαχείριση του θυμού πραγματοποίησε χθες το Κέντρο Κοινότητας – Παράρτημα Ρομά της Διεύθυνσης Πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας.

Κατά τη διάρκειά της, τονίστηκε η σημασία των κανόνων για την ασφάλεια, τον σεβασμό και την ομαλή λειτουργία της σχολικής κοινότητας, καθώς και η ανάγκη υπεύθυνης στάσης και αυτοελέγχου στη σχολική ζωή.

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις