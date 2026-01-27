Κατά τη διάρκειά της, τονίστηκε η σημασία των κανόνων για την ασφάλεια, τον σεβασμό και την ομαλή λειτουργία της σχολικής κοινότητας, καθώς και η ανάγκη υπεύθυνης στάσης και αυτοελέγχου στη σχολική ζωή.
Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2026 14:21
Ενημερωτική δράση στο Γυμνάσιο Θουρίας
Ενημερωτική δράση στο Γυμνάσιο Θουρίας με θέμα τους σχολικούς κανόνες, τις καθημερινές επιλογές των μαθητών και τη διαχείριση του θυμού πραγματοποίησε χθες το Κέντρο Κοινότητας – Παράρτημα Ρομά της Διεύθυνσης Πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας.
