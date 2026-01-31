Κυπαρισσία: Βαρύ πένθος και θλίψη στην κηδεία της Αριστέας Καζάκου

Τη 40χρονη Αριστέα, μαχόμενη δικηγόρο και πολιτικό αλλά και μαχήτρια της ζωής, που τόσο νωρίς έφυγε από τη ζωή σκορπώντας πόνο και θλίψη. Ο Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Αθανασίου στην Κυπαρισσία κατακλύστηκε από κόσμο που βρέθηκε εκεί για της να πει το στερνό αντίο. Κόσμος βουβός και με δάκρυα στα μάτια αποχαιρέτισε μια νέα γυναίκα, μαχήτρια, αγαπητή σε όλους, ένα λαμπρό αστέρι που πλέον θα μας φωτίζει από ψηλά.

Η νεκρώσιμη ακολουθία τελέστηκε από το Μητροπολίτη Τριφυλίας και Ολυμπίας κ. Χρυσόστομο, ενώ στον επικήδειο λόγο του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε μεταξύ άλλων: «Σήμερα βρισκόμαστε εδώ με βαθιά θλίψη, αλλά και με ευγνωμοσύνη που οι ζωές μας με τον ένα ή τον άλλο τρόπο συνδέθηκαν με την Αριστέα. Είμαστε γύρο σου όσοι είχαμε την τύχη να σε γνωρίσουμε να σε αγαπήσουμε, να νοιώσουμε τη ζεστασιά της φιλίας σου, να κοιτάξουμε το καθαρό σου βλέμμα. Η Αριστέα είχε μια απαράμιλλη ενσυναίσθηση και το χάρισμα να γίνεται να γίνεται η συγκολλητική ουσία όλων των φίλων της. Σήμερα είμαστε εδώ με το οδυνηρό καθήκον να την αποχαιρετήσουμε για πάντα, κρατώντας όμως μέσα μας μια μοναδική ύπαρξη, την Αριστέα μας. Έναν δίκαιο, ευθύ και έντιμο άνθρωπο που δεν συμβιβαζόταν με την αδικία και την υποκρισία. Σε φέρνουμε στη μνήμη μας, δυναμική, μέσα στα αμφιθέατρα της Νομικής και στις συνεδριάσεις της Νεολαίας του ΠΑΣΟΚ, στους πολιτικούς μας αγώνες για μια κοινωνία δίκαιη για όλους τους ανθρώπους, αγώνες που πάντοτε ήσουν παρούσα, μαχητικά και περήφανα παρούσα. Πάντα στη πρώτη γραμμή, γιατί δεν συμβιβαζόσουν ποτέ με το λίγο, ποτέ με το μέτριο, παντού ξεχώριζες και ακτινοβολούσες, στη μάχιμη δικηγορία, στην πολιτική, αλλά και εδώ στο τόπο σου, όπου πάλευες για τα προβλήματα των συμπατριωτών σου. Κάθε παρουσία σου, ενέπνεε έναν βαθύ σεβασμό και εμπιστοσύνη. Μετά όμως ήρθαν τα πολύ δύσκολα. Εμείς προσπαθούσαμε να σε στηρίξουμε και να σε ενθαρρύνουμε σε κάθε συζήτησης μας, σε κάθε τηλεφώνημα, αλλά μάλλον συνέβαινε το ακριβώς αντίθετο, εσύ μας έδινες θάρρος με την αστείρευτη δύναμη σου. Δε δείλιασες καμία στιγμή μπροστά στην αρρώστια στάθηκες βράχος ακλόνητος, μετατρέποντας αυτή τη τραγική και επώδυνη περιπέτεια σε ένα μάθημα ζωής και αξιοπρέπειας για όλους εμάς. Ήσουν μαχήτρια μέχρι το τέλος. Η απουσία σήμερα είναι βαριά, το κενό που αφήνεις το μετράμε ήδη, σε στιγμές, σε κουβέντες που δε θα γίνουν, σε προβληματισμούς, αλλά και σε εφόδια που θα μας λείψουν. Κρατάμε στη καρδιά μας τη στάση ζωής σου, τις κοινές μας αναμνήσεις και τη καλοσύνη που απλόχερα μοίραζες. Αριστέα μου σε αποχαιρετώ με πόνο, καθετί στη ζωή μας αξίζει μόνο όταν το δίνουμε με τη ψυχή μας, έλεγες εσύ και έβαζες πολύ ψυχή σε όλα. Σήμερα η οικογένεια του χάνει το στερνοπούλι της και εμείς τη συντρόφισσα μας, τη φίλη μας, τον αγαπημένο μας άνθρωπο. Τε ειλικρινή μου συλλυπητήρια στο Γιώργο και στην αγαπημένη και δεμένη οικογένεια σου . Καλό σου ταξίδι αγαπημένη και μονάκριβη Αριστέα μας».

Από την πλευρά του ο Σταύρος Μπένος στον επικήδειο λόγο του μεταξύ άλλων ανέφερε: «Χριστέ μου μας βλέπεις σε αυτή τη δύσκολη ώρα, μορφές καθηλωμένες, μάτια βουρκωμένα, ψυχές βουρκωμένες και ένα μεγάλο γιατί, γιατί τόσο γρήγορα, γιατί τόσο βίαια. Αντέχει η λογική να το εξηγήσει ή πρέπει να καταφύγουμε σε ένα διαχρονικό καταφύγιο αυτής της φυλής, στην αρχαία τραγωδία, όπου οι υποχθόνιοι θεοί όταν ζήλευαν κάτι, όπως ζήλεψαν εσένα Αριστέα, με την καθηλωτική και αγέρωχη ομορφιά σου και σε πήραν κοντά τους. Θέλω να μου δώσεις την άδεια να απλώσω δημόσια, αυτά τα άδικα ψάχναμε μαζί να βρούμε στη ζωή και στη πολιτική….» και συμπλήρωσε απευθυνόμενος στην οικογένεια και σε όλους «όταν αγαπάς ότι αγαπάς , κατοικεί μέσα σου».

Επικήδειος εκφωνήθηκε και από τα ανίψια της Αριστέας μιλώντας με τα πιο θερμά λόγια για αυτή και την αγάπη που έδινε σε όλους.

Μετά τη νεκρώσιμη ακολουθία η ταφή της έγινε στο νεκροταφείο του χωριού της στις Καρυές.

Το τελευταίο αντίο στην Αριστέα είπε πλήθος κόσμου και μεταξύ άλλων ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος, οι βουλευτές Μίλτος Χρυσομάλης, Περικλής Μαντάς, Μιχάλης Κατρίνης, Παύλος Χρηστίδης, Νάντια Γιαννακοπούλου, Δημήτρης Μάντζος ο Ανδρέας Σπυρόπουλος Γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ (και κουμπάρος της εκλιπούσας), ο Γιάννης Πάζιος Γραμματέας Τομέα Ψηφιακής Πολιτικής & Δικτύων μέλος Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κυπαρισσίας Αθανάσιος Πετρόπουλος, ο Δημήτριος Βερβεσός πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, η Χριστίνα Τσαγκλή αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο Κωνσταντίνος Καρέτσος γενικός γραμματέας του ΔΣ Αθηνών , ο Ανδρέας – Χρήστος Τερζιμπάσης και Δημήτρης Λυρίτσης μέλη του ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο Περιφερειακός Σύμβουλος επικεφαλής της παράταξης «Πελοπόννησος Αφετηρία Ζωής» Δημήτρης Κουτσούλης, ο πρώην υπουργός Δημήτρης Κουσελάς, ο πρώηννομάρχης Μεσσηνίας Δημήτρης Δράκος και άλλοι.

Κ.Μπ.