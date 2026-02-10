Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Αγωγή για να κηρυχθεί ανάξιος κληρονόμος ο ανιψιός του ιδιοκτήτη

Να κηρυχθεί ανάξιος κληρονόμος ο 32χρονος ανιψιός του δολοφονηθέντα 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στην πολύκροτη υπόθεση της Φοινικούντας, ζητεί με αγωγή η 80χρονη αδερφή του θύματος.

Η αγωγή κατατέθηκε τις προηγούμενες ημέρες στα Δικαστήρια Καλαμάτας από την αδερφή του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, η οποία είναι και η πιο στενή του συγγενής μιας και ο ίδιος δεν είχε παιδιά.

Να θυμίσουμε πως ο 32χρονος ανιψιός είναι προσωρινά κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού από τα μέσα Δεκεμβρίου ως ηθικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας και ουσιαστικά η αδερφή του θύματος στρέφεται εναντίον του, ζητώντας από τη δικαιοσύνη να τον κηρύξει ανάξιο κληρονόμο, επικαλούμενη τη βαρύτητα των κατηγοριών που τον βαραίνουν.

Ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ “Αμμος” που δολοφονήθηκε μαζί με τον 61χρονο φίλο του επιστάτη το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου, είχε συντάξει διαθήκη μόλις τρεις ημέρες πριν τον θάνατό του.

Σε αυτή ο ανιψιός του εκλιπόντος κληρονομεί το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της μεγάλης του περιουσίας.

Να θυμίσουμε πως για αυτή την υπόθεση εκτός από τον 32χρονο ανιψιό, έχουν προφυλακιστεί τέσσερα ακόμη άτομα για φυσική και ηθική αυτουργία.

Οι δύο 22χρονοι που μετέβησαν με σκούτερ από την Αθήνα στη Φοινικούντα, ο 33χρονος επιχειρηματίας και φίλος του ανιψιού και ένα ακόμη άτομο 30 χρονών συνέταιρος του επιχειρηματία.

Τέσσερις μήνες μετά από αυτή τη διπλή δολοφονία πάντως δεν έχει αποσαφηνιστεί ποιος σκότωσε με πέντε σφαίρες τα δύο θύματα στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ, με την ανακριτική διαδικασία να παραμένει ανοικτή και να θεωρείται πιθανό το προσεχές διάστημα να υπάρξουν και νέες κλήσεις από την ανακρίτρια Καλαμάτας.

