Γενετική ταυτότητα αποκτά η Μαυρολιά Μεσσηνίας

Αναλυτικά σε ανακοίνωσή της η Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης ενημερώνει πως “ένα καθοριστικό βήμα για την προστασία και την ανάδειξη του πλούτου της Μεσσηνιακής γης πραγματοποίησε το Innovation Hub της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, ολοκληρώνοντας την πρώτη φάση της γενετικής ταυτοποίησης της ποικιλίας ελιάς: «Μαυρολιά Μεσσηνίας». Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική επιλογή για τη σύνδεση της πρωτογενούς παραγωγής με την επιστημονική τεκμηρίωση, διασφαλίζοντας ότι η παράδοση και η καινοτομία συμβαδίζουν για την ενίσχυση της ελληνικής αγροδιατροφής”.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, “η δράση υλοποιήθηκε μέσω του Κέντρου Αγροδιατροφικής Επιχειρηματικότητας Μεσσηνίας (ΚΑΕΜ), ενός φορέα που αποτελεί καρπό της συνεργασίας του Ιδρύματος «Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου» με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή από το 2016. Στο πλαίσιο αυτό, επιτεύχθηκε η πλήρης αλληλουχία του γονιδιώματος της «Μαυρολιάς Μεσσηνίας», μια διαδικασία απαραίτητη για την απόκτηση γενετικής ταυτότητας. Οι σχετικές γενετικές αλληλουχίες έχουν ήδη κατατεθεί σε διεθνή βάση δεδομένων, όπου και θα παραμείνουν υπό καθεστώς μη δημοσιοποίησης μέχρι να ολοκληρωθεί η επίσημη εγγραφή της ποικιλίας στον Εθνικό Κατάλογο.

Η επιστημονική εγκυρότητα του εγχειρήματος στηρίχθηκε στη συνεργασία με το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ–Δήμητρα. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων επιβεβαίωσαν τη μοναδικότητα και τη γενετική ιδιαιτερότητα της Μαυρολιάς, συγκροτώντας ένα αδιάψευστο επιστημονικό υπόβαθρο. Η τεκμηρίωση είναι απαραίτητη όχι μόνο για την κατοχύρωση της ποικιλίας, αλλά και για τη διεξαγωγή μελλοντικών συγκριτικών μελετών που θα αφορούν τον κλάδο της ελαιοκομίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο σχεδιασμός για το επόμενο στάδιο είναι εξίσου φιλόδοξος και πολυεπίπεδος. Η συγκριτική ανάλυση του γονιδιώματος της Μαυρολιάς με άλλες ελληνικές και διεθνείς ποικιλίες αναμένεται να ρίξει φως στη γενετική ποικιλότητα του είδους. Παράλληλα, η ανάπτυξη εξειδικευμένων μοριακών δεικτών θα προσφέρει νέα εργαλεία για προγράμματα γενετικής βελτίωσης και πιστοποίησης των προϊόντων. Ο τελικός στόχος της επιστημονικής προσπάθειας είναι η πλήρης ανάδειξη της ποικιλίας, η οποία θα επιτρέψει στους παραγωγούς της Μεσσηνίας να διαθέτουν προϊόντα με ισχυρή ταυτότητα, υψηλή διατροφική αξία και σημαντική προστιθέμενη αξία στη διεθνή αγορά”.