Γιορτή από το Θεατρικό Εργαστήρι Μεσσήνης

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, στις 7.30 μ.μ., στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Μεσσήνης (Σταδίου 45). Οι μικροί συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν στη σκηνή ιστορίες, παιχνίδια και βιώματα από τη δημιουργική πορεία τους καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, μέσα από μια γιορτή ανοιχτή στο κοινό. Το τμήμα προνηπίων, με εμψυχώτρια τη Σταυρούλα Δικαίου, θα παρουσιάσει «Τα μπαλόνια θυμούνται τον ουρανό», ένα ταξίδι γεμάτο χρώματα, φαντασία και συνεργασία. Το Α' τμήμα δημοτικού, επίσης με εμψυχώτρια τη Σταυρούλα Δικαίου, θα μας μεταφέρει στον κόσμο της περιπέτειας με «Το χαμένο στρογγυλό τραπέζι», όπου ιππότες, δέντρα και ένας φιλικός δράκος συναντιούνται σε ένα παιχνίδι αναζήτησης και ομαδικότητας. Τα παιδιά του Β' τμήματος δημοτικού σε διδασκαλία και δραματοποίηση της εμψυχώτριας τους, Ελένης Ευταξοπούλου, θα αφηγηθούν μέσα από το θεατρικό παιχνίδι την ιστορία της Λίας. Μια τρυφερή ιστορία που μας θυμίζει πως η δημιουργικότητα, η αυτοπεποίθηση και το ταλέντο κρύβονται μέσα σε κάθε παιδί και περιμένουν την ευκαιρία να ανθίσουν. Απευθύνουν κάλεσμα στο κοινό να παρευρεθεί και να στηρίξει με το χειροκρότημά του την προσπάθεια, τη φαντασία και τη δημιουργικότητα των παιδιών, σε μια όμορφη βραδιά γεμάτη χαμόγελα, συγκίνηση και θεατρική μαγεία.