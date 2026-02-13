Η Τρίπολη στο επίκεντρο της παραγωγής φαρμάκου - Η φαρμακοβιομηχανία χτίζει ανθρώπινο δυναμικό στην Αρκαδία

Η έντονη επενδυτική κινητικότητα των φαρμακοβιομηχανιών στην Αρκαδία δεν περιορίζεται μόνο στην παραγωγή, ανοίγοντας ορίζοντες και στην εκπαίδευση. Καθώς η ανάπτυξη νέων μονάδων στην Τρίπολη δημιουργεί αυξημένες ανάγκες σε εξειδικευμένο προσωπικό, το επόμενο βήμα είναι η προετοιμασία ανθρώπινου δυναμικού που θα μπορεί να στελεχώσει τον κλάδο.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η λειτουργία της Ακαδημίας Επαγγελματικής Κατάρτισης Φαρμάκου της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) ως παραρτήματος της Σ.Α.Ε.Κ. Τρίπολης, για την οποία ξεκίνησε ήδη η διαδικασία αιτήσεων. Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης ανακοίνωσε την έναρξη υποβολής αιτήσεων επιλογής και εγγραφής για το εαρινό εξάμηνο 2026Α.

Η νέα ειδικότητα «Παρασκευαστής Φαρμάκων» προσφέρεται δωρεάν, ενώ οι επιτυχόντες εγγράφονται αυτόματα στο παράρτημα χωρίς επιπλέον διαδικασίες.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Μιλώντας στην “Ε”, o διευθυντής της ΣΑΕΚ Τρίπολης, Ιωάννης Κατσίρης, εξήγησε ότι η ίδρυση της Ακαδημίας αποτελεί μια ουσιαστική τομή στον τρόπο οργάνωσης της επαγγελματικής κατάρτισης. «Η ίδρυσή της συνιστά μια καινοτόμο θεσμική παρέμβαση, η οποία ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες ανάγκες της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας για εξειδικευμένο και άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι διαμορφώνεται ένα σύγχρονο πλαίσιο που ενισχύει τη σύνδεση της κατάρτισης με την παραγωγή. Όπως σημείωσε, η αναπτυξιακή πορεία της Τρίπολης έχει ήδη σηματοδοτηθεί από τρεις μεγάλες ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες — τη DEMO, τη Win Medica και τη Faran. Παράλληλα, ο κ. Κατσίρης σημείωσε ότι η ΣΑΕΚ Τρίπολης διαφέρει ουσιαστικά από ένα κλασικό ΙΕΚ ή άλλα μεταλυκειακά προγράμματα. «Οι ΣΑΕΚ αποτελούν τη νέα, αναβαθμισμένη μορφή των δημόσιων ΙΕΚ. Ο στόχος τους δεν είναι απλώς η κατάρτιση, αλλά η στοχευμένη επαγγελματική εξειδίκευση σε τομείς που έχουν άμεση ζήτηση και συνδέονται με την τοπική οικονομία», τόνισε. Αντίθετα, όπως είπε, τα κλασικά ΙΕΚ προσφέρουν γενικές ειδικότητες χωρίς τοπική στόχευση, ενώ άλλα προγράμματα εστιάζουν περισσότερο σε θεωρητικές κατευθύνσεις. «Η ΣΑΕΚ Τρίπολης δεν εκπαιδεύει απλώς αποφοίτους, αλλά προετοιμάζει επαγγελματίες για συγκεκριμένες θέσεις εργασίας που ήδη δημιουργούνται στην περιοχή», πρόσθεσε.

Ο ίδιος, χαρακτήρισε καθοριστική τη συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας. «Ενισχύει ουσιαστικά τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Οι νέοι μας, μέσα από τη δωρεάν φοίτηση, αποκτούν σύγχρονες δεξιότητες και πραγματικές προοπτικές απασχόλησης», παρατήρησε, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ένα παράδειγμα όπου η εκπαίδευση μετατρέπεται σε πραγματική επένδυση για το ανθρώπινο δυναμικό. Το πρόγραμμα απευθύνεται, όπως είπε, «σε κάθε απόφοιτο Λυκείου, νέο ή άτομο παραγωγικής ηλικίας που θέλει να εργαστεί στον κλάδο της φαρμακοπαραγωγής ή σε συναφείς επιχειρήσεις».

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η ειδικότητα «Παρασκευαστής Φαρμάκων» είναι επιπέδου 5 και επικεντρώνεται στην παρασκευή, τον έλεγχο και την παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων. «Περιλαμβάνει επιλογή και έλεγχο πρώτων υλών, προετοιμασία και ζύγιση, χειρισμό εξοπλισμού παραγωγής, διασφάλιση ποιότητας, συντήρηση μηχανημάτων και υγιεινή χώρων παραγωγής», εξήγησε ο κ. Κατσίρης. Το πρόγραμμα συνδυάζει θεωρητικά μαθήματα, όπως βασική και αναλυτική χημεία, φαρμακευτική τεχνολογία, μικροβιολογία, φαρμακολογία, ποιοτικό έλεγχο κ.α., με εργαστηριακή άσκηση και πρακτική σε φαρμακευτικές επιχειρήσεις, με στόχο την άμεση σύνδεση με πραγματικές διαδικασίες παραγωγής και συνθήκες εργασίας. Ο ίδιος, πρόσθεσε πως η πρακτική άσκηση είναι αμειβόμενη και ότι η ΠΕΦ αναλαμβάνει την απορρόφηση του 40% των πιστοποιημένων αποφοίτων. «Το πρόγραμμα σπουδών δίνει ισορροπία ανάμεσα στη θεωρία και την πρακτική εφαρμογή, με έμφαση στις εργαστηριακές δεξιότητες και στην ασφάλεια παραγωγής. Λειτουργεί σε επίπεδο επαγγελματικών δεξιοτήτων κατάλληλων για απασχόληση σε φαρμακευτικές βιομηχανίες, εργαστήρια παραγωγής, κέντρα ποιοτικού ελέγχου ή φαρμακεία, εμπεριέχει πρακτική άσκηση σε πραγματικό χώρο εργασίας, με στόχο την καλύτερη ένταξη στην αγορά εργασίας», συμπλήρωσε. Σε άλλο σημείο, δήλωσε ότι ο κλάδος αποτελεί έναν από τους πλέον δυναμικούς και εξαγωγικούς της ελληνικής βιομηχανίας, και ότι οι επιχειρήσεις θα χρειαστούν σύμφωνα με αναλύσεις 3.000 έως 5.000 εργαζόμενους μέσα στην επόμενη πενταετία.

Οι βασικές ειδικότητες που καταγράφουν σήμερα τη μεγαλύτερη έλλειψη προσωπικού είναι:1. Προσωπικό Έρευνας & Ανάπτυξης, 2. Κλινική / Εφαρμοσμένη Φαρμακολογία και Τοξικολογία, 3. Ειδικοί αδειοδότησης και συμμόρφωσης με την νομοθεσία φαρμάκων, 4. Επαγγελματίες για τον έλεγχο ποιότητας πρώτων υλών και τελικών προϊόντων, 5. Τεχνικοί Παραγωγής / Παρασκευαστές Φαρμάκων, 6. Τεχνικοί Συντήρησης & Μηχανικοί Βιομηχανικών Συστημάτων, 7. Προσωπικό για την οργάνωση της βιομηχανικής παραγωγής και την επίβλεψη εργασιών, 8. Εργάτες / βοηθητικό προσωπικό παραγωγής, 9. Προσωπικό για διοικητικές & υποστηρικτικές υπηρεσίες.

ΕΝΑ ΝΕΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Στη Βιομηχανική Περιοχή δημιουργείται ήδη ένα οικοσύστημα βιοφαρμακευτικών υπηρεσιών. Οι προαναφερόμενες εταιρείες αναπτύσσουν νέες μονάδες παραγωγής, αξιοποιώντας το πρόγραμμα Δίκαιης Μετάβασης και το επενδυτικό clawback (ρήτρα επιστροφής). Όπως έχει δηλώσει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, έως τον Ιούνιο του 2026 τα εργοστάσια θα έχουν εγκαινιαστεί και θα λειτουργούν, καθιστώντας ουσιαστικά την Τρίπολη «πρωτεύουσα» παραγωγής φαρμάκου στην Ελλάδα. Με αυτά τα δεδομένα, το 2026 φαίνεται να αποτελεί έτος-ορόσημο για την Αρκαδική πρωτεύουσα, με τη βιομηχανική ανάπτυξη και την επαγγελματική εκπαίδευση να συναντώνται για πρώτη φορά τόσο οργανωμένα.