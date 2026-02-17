Ιστορικός περίπατος στην Καλαμάτα

Ενας ξεχωριστός ιστορικός περίπατος πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, με τη συμμετοχή δεκάδων μαθητών του 3ου Λυκείου Καλαμάτας και των εκπαιδευτικών τους στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων με θέμα «Το Ολοκαύτωμα: Ευρωπαϊκή τραγωδία – Ελληνική εμπειρία».

Η δράση εντάσσεται τόσο στις πρωτοβουλίες «Ενεργού Πολίτη» όσο και στην προετοιμασία της συμμετοχής των μαθητών σε συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στην Κρακοβία, με αντικείμενο το Ολοκαύτωμα, το οποίο διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Μουσείο Άουσβιτς.

Κατά τη διάρκεια του περιπάτου, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ακολουθήσουν τον Ηλία Μπιτσάνη σε ένα ουσιαστικό οδοιπορικό σε σημεία της Καλαμάτας όπου Καλαματιανοί και Μεσσήνιοι μαρτύρησαν κατά τη διάρκεια της γερμανικής Κατοχής. Ενημερώθηκαν διεξοδικά για τα ιστορικά γεγονότα, προβληματίστηκαν δημιουργικά και συγκέντρωσαν πολύτιμο υλικό για την εκπόνηση των εργασιών τους.

Το σχολείο έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη σταθερή και ανιδιοτελή προσφορά του Ηλία Μπιτσάνη, σημειώνοντας ότι κάθε φορά που του ζητείται, ανταποκρίνεται άμεσα με προθυμία και διάθεση, μοιραζόμενος με τους μαθητές τις πολύτιμες γνώσεις και την εμπειρία του.

Πέρα από τη γνωστική διάσταση, η εμπειρία συνέβαλε ουσιαστικά στην καλλιέργεια ιστορικής συνείδησης και ενσυναίσθησης, ενισχύοντας την κριτική σκέψη και τη βιωματική κατανόηση της ιστορικής μνήμης.