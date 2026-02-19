Σε προχωρημένη διάβρωση το νότιο πεζοδρόμιο της Ναυαρίνου - H ανάπλαση δεν φαίνεται, η φθορά μεγαλώνει

Εν μέσω των πολλών μετώπων που έχουν ανοίξει στο Δήμο Καλαμάτας λόγω των συνεχιζόμενων έντονων καιρικών φαινομένων, ένα ζήτημα παραμένει διαχρονικά χωρίς ουσιαστικές παρεμβάσεις: το κάτω μέρος του νότιου πεζοδρομίου της οδού Ναυαρίνου.

Αθέατο για την πλειοψηφία και, όπως φαίνεται, ξεχασμένο, παρουσιάζει σοβαρές φθορές, με μεγάλα τμήματα τσιμέντου να έχουν υποχωρήσει και τον οπλισμό να έχει αποκαλυφθεί.

Σε 1-2 σημεία μάλιστα, η υποδομή του πεζοδρομίου κοντεύει να μείνει κυριολεκτικά στη μισή της διάσταση (!), με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν.

Η εικόνα είναι ιδιαίτερα έντονη και προβληματική στο τμήμα από το ύψος της οδού Καρακούση έως και το ξενοδοχείο “Elite”. Εκεί, πέρα από την αισθητική υποβάθμιση που αντικρίζουν οι λουόμενοι και όσοι κάνουν τη βόλτα τους στην ακτή, προκύπτουν και πραγματικοί κίνδυνοι, καθώς σκουριασμένα σίδερα προεξέχουν, ενώ τμήματα τσιμέντου δείχνουν έτοιμα να αποκολληθούν και να καταλήξουν στην άμμο.

ΜΙΑ “ΒΙΤΡΙΝΑ” ΜΕ ΑΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Η παραλία αποτελεί τη «βιτρίνα» της πόλης τους καλοκαιρινούς μήνες και η ακτή της είναι γνωστή σε όλη τη χώρα για το μήκος της. Παρ’ όλα αυτά, η κατάσταση στο κάτω μέρος του πεζοδρομίου έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την πιο οργανωμένη εικόνα του επάνω τμήματος. Μάλιστα, η εσοχή που δημιουργείται λειτουργεί ως φυσική σκιά και προσελκύει παρέες λουόμενων τις μεσημεριανές ώρες κατά τη θερινή σεζόν, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη συντήρησης — μια ανάγκη που, όπως τονίζουν πολλοί, θα έπρεπε να έχει καλυφθεί εδώ και χρόνια, χωρίς να χρειάζεται εν έτει 2026 να επισημαίνονται τα αυτονόητα για μια πόλη που στηρίζεται στον τουρισμό. Το πρόβλημα γίνεται περισσότερο ορατό πριν την καλοκαιρινή σεζόν, καθώς κατά τη διάρκειά της οι εγκαταστάσεις των beach bar περιορίζουν σε αρκετά σημεία τη θέα προς το κάτω μέρος του πεζοδρομίου, «θάβοντας» εν μέρει την πραγματική έκταση της φθοράς.

Ωστόσο, η παραλία της Μεσσηνιακής πρωτεύουσας αποτελεί πόλο έλξης όλο τον χρόνο -με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Καθαρά Δευτέρα που πλησιάζει- και η συντήρηση κατά μήκος της Ναυαρίνου θα έπρεπε να είναι τακτική, εφόσον δεν υπάρχει ακόμη σαφής προοπτική για συνολική ανάπλαση του παραλιακού μετώπου.

Τελευταία φορά που το ζήτημα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας ήταν τον Νοέμβριο του 2024. Ο τότε αρμόδιος αντιδήμαρχος Ανδρέας Καραγιάννης είχε αναφέρει πως το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις και επικαλύψεις βάσει μελέτης της αρμόδιας υπηρεσίας. Εντούτοις, παρά τις σποραδικές παρεμβάσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια, το πρόβλημα επιμένει.

Πέρα άλλωστε από την εικόνα, τίθεται και ζήτημα ασφάλειας και κατ’ επέκταση στατικότητας, καθώς πρόκειται για ένα έργο που υλοποιήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990, με τη φθορά του χρόνου -σε συνδυασμό με τη διάβρωση- να “χτυπούν καμπανάκια” ως προς την κρισιμότητα της κατάστασης.