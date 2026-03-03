3ο Δημοτικό Καλαμάτας: Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων για την εκπαιδευτική εκδρομή

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας, με ανακοίνωσή του “δηλώνει κατηγορηματικά ότι ουδέποτε υπήρξε απόφαση ή πράξη αποκλεισμού μαθητή ή μαθήτριας ”.

Υποστηρίζει πως “το ζήτημα που δημιουργήθηκε οφείλεται σε εσφαλμένη μεταφορά πληροφορίας και παρερμηνεία γεγονότων, τα οποία έχουν ήδη αποσαφηνιστεί από τη Διεύθυνση του σχολείου”.

Αυτή η γραπτή δήλωση απευθύνεται ως απάντηση στην καταγγελία γονιών μαθητών του σχολείου, με αίτησή τους προς τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας για “αυθαίρετο αποκλεισμό μαθητών από εκπαιδευτική εκδρομή” του σχολείου.

Στην ανακοίνωση που υπογράφουν η πρόεδρος του Συλλόγου Γεωργία Ψώνη και η γραμματέας Μαρία Καπινιάρη, αναφέρεται:

“Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας, μετά τα γεγονότα που αφορούν την πρόσφατη εκπαιδευτική εκδρομή του σχολείου μας, θεωρεί απαραίτητο να τοποθετηθεί υπεύθυνα και με γνώμονα την προστασία όλων των παιδιών.

Σε συνέχεια δημοσιευμάτων και δημόσιων αναφορών σχετικά με την πρόσφατη εκπαιδευτική εκδρομή του σχολείου μας, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων δηλώνει κατηγορηματικά ότι ουδέποτε υπήρξε απόφαση ή πράξη αποκλεισμού μαθητή ή μαθήτριας.

Το ζήτημα που δημιουργήθηκε οφείλεται σε εσφαλμένη μεταφορά πληροφορίας και παρερμηνεία γεγονότων, τα οποία έχουν ήδη αποσαφηνιστεί από τη Διεύθυνση του σχολείου. Η αναπαραγωγή ισχυρισμών περί «αποκλεισμού», οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, θίγει το κύρος της σχολικής κοινότητας και εκθέτει αδικαιολόγητα ανήλικους μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Ως Σύλλογος, δεν συμφωνούμε με τη δημόσια έκθεση του θέματος, καθώς θεωρούμε ότι τέτοιες καταστάσεις πρέπει να επιλύονται εντός της σχολικής κοινότητας, με διάλογο, σεβασμό και υπευθυνότητα.

Πρωταρχικό μας μέλημα είναι η ψυχική ηρεμία και η προστασία όλων των παιδιών, καθώς και η διατήρηση ενός υγιούς σχολικού κλίματος.

Καλούμε όλους τους γονείς να επιδείξουν ψυχραιμία και συνεργασία, ώστε να συνεχίσουμε ενωμένοι για το καλό των παιδιών μας”.